https://1prime.ru/20250925/neft-862767268.html
Стоимость нефти снижается после двухдневного ралли
Стоимость нефти снижается после двухдневного ралли - 25.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается после двухдневного ралли
Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:36+0300
2025-09-25T14:36+0300
2025-09-25T14:36+0300
энергетика
рынок
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,09 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 64,73 доллара. Суммарно за вторник и среду нефтяные цены выросли более чем на 3,5%. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона. Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей. "В настоящее время рынок нефти находится под давлением двух противоположных факторов", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid). По словам эксперта, с одной стороны сдерживает цены возобновление экспорта курдской нефти Ираком, но геополитическая ситуация, особенно касательно санкций против нефти РФ, продолжает служить фактором поддержки.
https://1prime.ru/20250924/slovakiya-862737605.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть
Стоимость нефти снижается после двухдневного ралли
Цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после роста в течение 2 сессий подряд
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,09 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 64,73 доллара.
Суммарно за вторник и среду нефтяные цены выросли более чем на 3,5%.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона.
Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей.
"В настоящее время рынок нефти находится под давлением двух противоположных факторов", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid).
По словам эксперта, с одной стороны сдерживает цены возобновление экспорта курдской нефти Ираком, но геополитическая ситуация, особенно касательно санкций против нефти РФ, продолжает служить фактором поддержки.
У Словакии нет альтернативы российскому газу и нефти, заявил Бланар