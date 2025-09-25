Стоимость нефти снижается после двухдневного ралли

https://1prime.ru/20250925/neft-862767268.html

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,09 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 64,73 доллара. Суммарно за вторник и среду нефтяные цены выросли более чем на 3,5%. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона. Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей. "В настоящее время рынок нефти находится под давлением двух противоположных факторов", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid). По словам эксперта, с одной стороны сдерживает цены возобновление экспорта курдской нефти Ираком, но геополитическая ситуация, особенно касательно санкций против нефти РФ, продолжает служить фактором поддержки.

