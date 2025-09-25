Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается после двухдневного ралли - 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:36+0300
2025-09-25T14:36+0300
энергетика
рынок
нефть
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,09 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 64,73 доллара. Суммарно за вторник и среду нефтяные цены выросли более чем на 3,5%. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона. Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей. "В настоящее время рынок нефти находится под давлением двух противоположных факторов", - приводит агентство Блумберг мнение директора по инвестициям чикагской компании Karobaar Capital LP. Хариса Хуршида (Haris Khurshid). По словам эксперта, с одной стороны сдерживает цены возобновление экспорта курдской нефти Ираком, но геополитическая ситуация, особенно касательно санкций против нефти РФ, продолжает служить фактором поддержки.
рынок, нефть
Энергетика, Рынок, Нефть
14:36 25.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Деньги, нефть
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
У Словакии нет альтернативы российскому газу и нефти, заявил Бланар
Вчера, 20:49
 
