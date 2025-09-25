Мировые цены на нефть снижаются

https://1prime.ru/20250925/neft-862780796.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, аналитики отмечают ослабление сезонного спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,1% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 64,87 доллара. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков J.P. Morgan, "спрос на бензин в США начал снижаться, отражая более широкое смягчение трендов на поездки". Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона. Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей.
