Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 25.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, аналитики отмечают ослабление сезонного спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов и... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:52+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, аналитики отмечают ослабление сезонного спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,1% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 64,87 доллара. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков J.P. Morgan, "спрос на бензин в США начал снижаться, отражая более широкое смягчение трендов на поездки". Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона. Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей.
19:52 25.09.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в период ослабления сезонного спроса на сырье

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, аналитики отмечают ослабление сезонного спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,1% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 64,87 доллара.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков J.P. Morgan, "спрос на бензин в США начал снижаться, отражая более широкое смягчение трендов на поездки".
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 сентября сократились на 0,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8 миллиона.
Запасы бензина при этом неожиданно сократились - на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились сильнее прогноза, на 1,7 миллиона баррелей.
