Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере

Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере

2025-09-25T14:24+0300

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу будет увеличен с 1 сентября на 10 процентный пунктов, Минфин готовит эти изменения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На 10 п. п., с 1 сентября… Готовится законопроект, надо (подготовить – ред.) изменения в Налоговый кодекс. В ближайшее время Минфин изменения подготовит", – ответил он на соответствующий вопрос.

нефть, александр новак, минфин