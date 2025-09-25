Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250925/novak-862766783.html
Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере
Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере - 25.09.2025, ПРАЙМ
Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере
Порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу будет увеличен с 1 сентября на 10 процентный пунктов, Минфин готовит эти изменения,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:24+0300
2025-09-25T14:24+0300
энергетика
нефть
александр новак
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу будет увеличен с 1 сентября на 10 процентный пунктов, Минфин готовит эти изменения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На 10 п. п., с 1 сентября… Готовится законопроект, надо (подготовить – ред.) изменения в Налоговый кодекс. В ближайшее время Минфин изменения подготовит", – ответил он на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20250925/novak-862765342.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_413ea70323f355aa481fb62d087b3e64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, александр новак, минфин
Энергетика, Нефть, Александр Новак, Минфин
14:24 25.09.2025
 
Новак сообщил о росте порога возможного отклонения в топливном демпфере

Новак: порог возможного отклонения в топливном демпфере вырастет с 1 сентября на 10 п.п.

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
Выставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика". Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Порог возможного отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу будет увеличен с 1 сентября на 10 процентный пунктов, Минфин готовит эти изменения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На 10 п. п., с 1 сентября… Готовится законопроект, надо (подготовить – ред.) изменения в Налоговый кодекс. В ближайшее время Минфин изменения подготовит", – ответил он на соответствующий вопрос.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
14:01
 
ЭнергетикаНефтьАлександр НовакМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала