Пассажиры и члены экипажа самолета "Россия" не пострадали из-за его соприкосновения с другим бортом в Шереметьево, сообщается в Telegram-канале аэропорта. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пассажиры и члены экипажа самолета "Россия" не пострадали из-за его соприкосновения с другим бортом в Шереметьево, сообщается в Telegram-канале аэропорта. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

