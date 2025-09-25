https://1prime.ru/20250925/prokuratura-862748506.html

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево - 25.09.2025, ПРАЙМ

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T01:05+0300

2025-09-25T01:05+0300

2025-09-25T01:05+0300

бизнес

общество

москва

санкт-петербург

пекин

аэропорт шереметьево

hainan airlines

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862748506.jpg?1758751513

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что 84 пассажира вылетели резервным бортом в пункт назначения. Также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

москва

санкт-петербург

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, санкт-петербург, пекин, аэропорт шереметьево, hainan airlines, росавиация