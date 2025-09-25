https://1prime.ru/20250925/prokuratura-862748506.html
Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево
Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия.
"Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что 84 пассажира вылетели резервным бортом в пункт назначения.
Также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
