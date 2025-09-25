https://1prime.ru/20250925/putin-862773176.html
Путин рассказал о востребованности АЭС, построенных по российскому дизайну
Путин рассказал о востребованности АЭС, построенных по российскому дизайну - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о востребованности АЭС, построенных по российскому дизайну
Атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире, заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:18+0300
2025-09-25T17:18+0300
2025-09-25T17:18+0300
энергетика
владимир путин
аэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире", - сказал глава государства на международном форуме "Мировая атомная неделя".
https://1prime.ru/20250925/putin-862770818.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, аэс, россия
Энергетика, Владимир Путин, АЭС, РОССИЯ
Путин рассказал о востребованности АЭС, построенных по российскому дизайну
Путин: АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире