Путин отметил компетентность России во всей цепочке создания АЭС - 25.09.2025
Путин отметил компетентность России во всей цепочке создания АЭС
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, АЭС
17:22 25.09.2025 (обновлено: 17:23 25.09.2025)
 
Путин отметил компетентность России во всей цепочке создания АЭС

Путин: только у России есть компетенции во всей цепочке создания АЭС

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"
17:06
 
Энергетика РОССИЯ Владимир Путин АЭС
 
 
