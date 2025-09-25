https://1prime.ru/20250925/putin-862773757.html

Путин отметил компетентность России во всей цепочке создания АЭС

2025-09-25T17:22+0300

энергетика

россия

владимир путин

аэс

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

россия, владимир путин, аэс