МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Росавиация создаст комиссию для расследования повреждения самолета авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург в Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшем из Пекина. Рисков для пассажиров не было. "Росавиация формирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту "Шереметьево", - написал Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что пассажиры "России" будут перевезены в Санкт-Петербург резервным бортом, который "уже вылетел в Северную столицу".

