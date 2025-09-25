https://1prime.ru/20250925/sheremetevo-862748933.html
В Шереметьево отстранили от полетов самолет, столкнувшийся с самолетом
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Воздушное судно, столкнувшееся с самолетом авиакомпании "Россия" в "Шереметьево", отстранено от полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия, транспортной прокуратурой организована проверка.
"После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС (воздушного судна - ред.) от полетов", - говорится в сообщении.
В настоящее время службы аэропорта оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Также 264 пассажира будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета, вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Воздушное судно, столкнувшееся с самолетом авиакомпании "Россия" в "Шереметьево", отстранено от полетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия, транспортной прокуратурой организована проверка.
"После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС (воздушного судна - ред.) от полетов", - говорится в сообщении.
В настоящее время службы аэропорта оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Также 264 пассажира будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета, вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.