США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе
2025-09-25T02:02+0300
2025-09-25T02:02+0300
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Я считаю, что мы не хотим им вреда. Тем не менее мы хотим добиться постоянного решения и преодолеть проблему санкций, но если у нас не получится, то санкции будут такими, какими и должны быть", - сказал Уиткофф на саммите "Конкордия", который проходит параллельно с Генеральной ассамблеей ООН. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. МИД Ирана заявил, что решение "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм возобновления санкций против Тегерана говорит о "злом умысле" европейской стороны. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия разочарована решением "евротройки" задействовать механизм восстановления санкций против Ирана и считает его "эскалационным".
02:02 25.09.2025
 
США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе

Уиткофф: США хотят вести переговоры с Ираном, чтобы избежать snapback

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Я считаю, что мы не хотим им вреда. Тем не менее мы хотим добиться постоянного решения и преодолеть проблему санкций, но если у нас не получится, то санкции будут такими, какими и должны быть", - сказал Уиткофф на саммите "Конкордия", который проходит параллельно с Генеральной ассамблеей ООН.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
МИД Ирана заявил, что решение "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм возобновления санкций против Тегерана говорит о "злом умысле" европейской стороны.
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия разочарована решением "евротройки" задействовать механизм восстановления санкций против Ирана и считает его "эскалационным".
 
