https://1prime.ru/20250925/ssha-862748843.html

США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе

США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе - 25.09.2025, ПРАЙМ

США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе

Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T02:02+0300

2025-09-25T02:02+0300

2025-09-25T02:02+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

иран

тегеран

великобритания

стив уиткофф

оон

совбез

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862748843.jpg?1758754944

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. "Я считаю, что мы не хотим им вреда. Тем не менее мы хотим добиться постоянного решения и преодолеть проблему санкций, но если у нас не получится, то санкции будут такими, какими и должны быть", - сказал Уиткофф на саммите "Конкордия", который проходит параллельно с Генеральной ассамблеей ООН. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. МИД Ирана заявил, что решение "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм возобновления санкций против Тегерана говорит о "злом умысле" европейской стороны. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия разочарована решением "евротройки" задействовать механизм восстановления санкций против Ирана и считает его "эскалационным".

иран

тегеран

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, тегеран, великобритания, стив уиткофф, оон, совбез, мид