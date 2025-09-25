https://1prime.ru/20250925/ssha-862748843.html
США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе
США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе - 25.09.2025, ПРАЙМ
США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе
Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T02:02+0300
2025-09-25T02:02+0300
2025-09-25T02:02+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
тегеран
великобритания
стив уиткофф
оон
совбез
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862748843.jpg?1758754944
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Я считаю, что мы не хотим им вреда. Тем не менее мы хотим добиться постоянного решения и преодолеть проблему санкций, но если у нас не получится, то санкции будут такими, какими и должны быть", - сказал Уиткофф на саммите "Конкордия", который проходит параллельно с Генеральной ассамблеей ООН.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
МИД Ирана заявил, что решение "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм возобновления санкций против Тегерана говорит о "злом умысле" европейской стороны.
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия разочарована решением "евротройки" задействовать механизм восстановления санкций против Ирана и считает его "эскалационным".
иран
тегеран
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, тегеран, великобритания, стив уиткофф, оон, совбез, мид
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Стив Уиткофф, ООН, Совбез, МИД
США хотят вести переговоры с Ираном по ядерной программе
Уиткофф: США хотят вести переговоры с Ираном, чтобы избежать snapback
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят вести переговоры с Ираном по вопросу иранской атомной программы, чтобы избежать активации механизма snapback (восстановление санкций против Тегерана) со стороны "евротройки", заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Я считаю, что мы не хотим им вреда. Тем не менее мы хотим добиться постоянного решения и преодолеть проблему санкций, но если у нас не получится, то санкции будут такими, какими и должны быть", - сказал Уиткофф на саммите "Конкордия", который проходит параллельно с Генеральной ассамблеей ООН.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.
МИД Ирана заявил, что решение "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм возобновления санкций против Тегерана говорит о "злом умысле" европейской стороны.
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия разочарована решением "евротройки" задействовать механизм восстановления санкций против Ирана и считает его "эскалационным".