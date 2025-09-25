https://1prime.ru/20250925/tramp-862748063.html

Президент Бразилии намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине

Президент Бразилии намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом обсудить конфликт на Украине. "Я буду говорить с Трампом о войне. Я знаю, что он друг (президента России Владимира) Путина. Я тоже друг Путина. Если один друг многое может сделать, то два друга смогут сделать намного больше. Кто знает?" - сказал президент Бразилии журналистам. Ранее Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии. Дата встречи пока не определена.

