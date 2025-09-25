Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти - 25.09.2025, ПРАЙМ
Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35. "Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.
19:14 25.09.2025
 
Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35.
"Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.
