Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти
Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти - 25.09.2025, ПРАЙМ
Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:14+0300
2025-09-25T19:14+0300
2025-09-25T19:14+0300
нефть
россия
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
f-35 lightning ii
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти и что хочет обсудить системы Patriot и самолты F-35. "Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган - ред.) прекратил закупки российской нефти... Мы также обсудим системы Patriot, это лучшие системы. Мы обсудим это, мы обсудим F-35", - сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Белом Доме.
турция
сша
Трамп настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти
