Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Серьезные неприятности": в США рассказали, что происходит в зоне СВО
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано высказал мнение о том, что Украина, даже с поддержкой... | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано высказал мнение о том, что Украина, даже с поддержкой США или Европейского союза, не сможет победить Россию. “Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут”, — сказал он.Кроме того, профессор рассмотрел оставшиеся у Киева варианты действий.“Что они собираются сделать? Начать еще одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя”, — подчеркнул Миршаймер.Согласно информации Министерства обороны, российские войска продолжают наступление в глубь обороны противника. При этом за последние сутки ВСУ потеряли до 1495 солдат, а также два танка, десять единиц бронетехники, 18 артиллерийских орудий, 13 радиолокационных станций и 18 складов с боеприпасами.
02:14 25.09.2025 (обновлено: 02:15 25.09.2025)
 
"Серьезные неприятности": в США рассказали, что происходит в зоне СВО

Профессор Миршаймер: Украина не сможет победить Россию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано высказал мнение о том, что Украина, даже с поддержкой США или Европейского союза, не сможет победить Россию.
“Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут”, — сказал он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Кроме того, профессор рассмотрел оставшиеся у Киева варианты действий.
“Что они собираются сделать? Начать еще одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя”, — подчеркнул Миршаймер.
Согласно информации Министерства обороны, российские войска продолжают наступление в глубь обороны противника. При этом за последние сутки ВСУ потеряли до 1495 солдат, а также два танка, десять единиц бронетехники, 18 артиллерийских орудий, 13 радиолокационных станций и 18 складов с боеприпасами.
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Полностью разрушена": в США рассказали, что произошло на Украине
19 сентября, 04:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАВСУ
 
 
