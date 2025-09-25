https://1prime.ru/20250925/ukraina-862749027.html

"Серьезные неприятности": в США рассказали, что происходит в зоне СВО

"Серьезные неприятности": в США рассказали, что происходит в зоне СВО - 25.09.2025, ПРАЙМ

"Серьезные неприятности": в США рассказали, что происходит в зоне СВО

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано высказал мнение о том, что Украина, даже с поддержкой... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T02:14+0300

2025-09-25T02:14+0300

2025-09-25T02:15+0300

спецоперация на украине

украина

сша

европа

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859633099_0:315:3079:2047_1920x0_80_0_0_3d466cdd55a495ef42b943088f8aea01.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано высказал мнение о том, что Украина, даже с поддержкой США или Европейского союза, не сможет победить Россию. “Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут”, — сказал он.Кроме того, профессор рассмотрел оставшиеся у Киева варианты действий.“Что они собираются сделать? Начать еще одно наступление, наподобие того, что было в июне 2023 года? Мне кажется, что такое не проканает: в военном плане у украинцев связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя”, — подчеркнул Миршаймер.Согласно информации Министерства обороны, российские войска продолжают наступление в глубь обороны противника. При этом за последние сутки ВСУ потеряли до 1495 солдат, а также два танка, десять единиц бронетехники, 18 артиллерийских орудий, 13 радиолокационных станций и 18 складов с боеприпасами.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250919/ukraina-862479437.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, европа, всу