Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению. "Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.
