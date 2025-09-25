https://1prime.ru/20250925/uran-862771148.html

Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России

Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России - 25.09.2025, ПРАЙМ

Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России

США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T16:24+0300

2025-09-25T16:24+0300

2025-09-25T16:25+0300

энергетика

россия

сша

уран

поставки урана

https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_9eb0d38e345d92ca60174e96e947bda9.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению. "Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.

https://1prime.ru/20250922/uran-862609286.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, уран, поставки урана