Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России - 25.09.2025
Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России
2025-09-25T16:24+0300
2025-09-25T16:25+0300
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. "Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению. "Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.
16:24 25.09.2025 (обновлено: 16:25 25.09.2025)
 
Глава минэнерго США объяснил, почему страна закупает уран у России

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. США вынуждены продолжать закупать обогащенный уран у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил в четверг министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.
"Нам это необходимо. У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас", - сказал он в эфире телеканала CNN.
По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению.
"Мы должны нарастить обогащение в США, и в ближайшие недели объявим о контрактах об этом", - отметил министр.
Россия остается лидером по обогащению урана, заявили в "Росатоме"
22 сентября, 11:16
22 сентября, 11:16
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАуранпоставки урана
 
 
