Ресурсы урана могут быть исчерпаны раньше прогнозов, заявил Путин

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин. "По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
