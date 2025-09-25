Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ресурсы урана могут быть исчерпаны раньше прогнозов, заявил Путин - 25.09.2025
Ресурсы урана могут быть исчерпаны раньше прогнозов, заявил Путин
Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:31+0300
2025-09-25T17:31+0300
энергетика
владимир путин
газ
уран
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин. "По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
владимир путин, газ, уран
Энергетика, Владимир Путин, Газ, уран
17:31 25.09.2025
 
Ресурсы урана могут быть исчерпаны раньше прогнозов, заявил Путин

Путин: ресурсы урана могут быть исчерпаны раньше прогноза в 2090 год

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, заявил президент России Владимир Путин.
"По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти", - сказал Путин на Международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
Энергетика Владимир Путин Газ уран
 
 
