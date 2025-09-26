https://1prime.ru/20250926/airlines--862795863.html

В Hainan Airlines рассказали об авиаперевозках между Россией и Китаем

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines на фоне введения Китаем безвизового режима для российских граждан продолжит отслеживать динамику рынка и активно предоставлять удобные услуги авиаперевозок для обмена пассажирами между двумя странами, сообщили РИА Новости в компании. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу с 15 сентября. "В связи с введением безвизового режима между Китаем и Россией и устойчивым ростом пассажиропотока авиакомпания Hainan Airlines продолжит отслеживать рыночные тенденции и активно предоставлять удобные услуги авиаперевозок для обмена пассажирами между двумя странами, способствуя дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и культурного обмена", - сообщили в компании. В Hainan Airlines отметили, что на сегодняшний день авиакомпания выполняет несколько прямых рейсов из Китая в Россию, включая такие, как Пекин - Москва, Хайкоу - Москва, Пекин - Санкт-Петербург, Пекин - Иркутск, Пекин - Владивосток, Далянь - Владивосток и Сиань - Владивосток, совершая 21 рейс туда и обратно в неделю. Как ранее рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, россияне на неделе с 15 по 21 сентября забронировали в 1,7 раза больше билетов в Китай, чем годом ранее. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прогнозировал, что количество туристических поездок россиян в Китай этой осенью на фоне введения безвизового режима будет рекордным.

