"Лукойл" снизил переработку нефти на НПЗ - 26.09.2025
https://1prime.ru/20250926/lukoyl-862842236.html
"Лукойл" снизил переработку нефти на НПЗ
"Лукойл" снизил переработку нефти на НПЗ - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" снизил переработку нефти на НПЗ
Переработка нефтяного сырья "Лукойла" на собственных НПЗ в январе-июне снизилась на 1,1% в связи с ремонтами на заводах, до 26,1 миллиона тонн, следует из... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:16+0300
2025-09-26T17:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Переработка нефтяного сырья "Лукойла" на собственных НПЗ в январе-июне снизилась на 1,1% в связи с ремонтами на заводах, до 26,1 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. "По итогам первого полугодия 2025 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы составила 26,1 миллиона тонн по сравнению с 26,4 миллиона тонн в первом полугодии 2024 года. Снижение объёма переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ группы", - говорится в отчете эмитента.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
нефть, нпз, лукойл
Энергетика, Нефть, НПЗ, Лукойл
17:16 26.09.2025
 
"Лукойл" снизил переработку нефти на НПЗ

Переработка нефтяного сырья "Лукойла" на НПЗ снизилась на 1,1%

© РИА Новости . Алексей Даничев
Стенд компании Лукойл
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Переработка нефтяного сырья "Лукойла" на собственных НПЗ в январе-июне снизилась на 1,1% в связи с ремонтами на заводах, до 26,1 миллиона тонн, следует из отчета эмитента.
"По итогам первого полугодия 2025 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы составила 26,1 миллиона тонн по сравнению с 26,4 миллиона тонн в первом полугодии 2024 года. Снижение объёма переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ группы", - говорится в отчете эмитента.
