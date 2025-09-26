"Лукойл" снизил переработку нефти на НПЗ

https://1prime.ru/20250926/lukoyl-862842236.html
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Переработка нефтяного сырья "Лукойла" на собственных НПЗ в январе-июне снизилась на 1,1% в связи с ремонтами на заводах, до 26,1 миллиона тонн, следует из отчета эмитента. "По итогам первого полугодия 2025 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы составила 26,1 миллиона тонн по сравнению с 26,4 миллиона тонн в первом полугодии 2024 года. Снижение объёма переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ группы", - говорится в отчете эмитента.
