Минэкономразвития высказался об ожиданиях добычи нефти
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития базово ожидает, что добыча нефти в России в 2025 году останется на уровне прошлого года в 516 миллионов тонн, а в 2026 году вырастет на 1,8% - до 525,2 миллиона тонн, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В дальнейшем по базовому прогнозу Минэкономразвития ждет продолжения роста российской нефтедобычи. Согласно материалам, в 2027 году она вырастет до 532,6 миллиона тонн, в 2028 году достигнет 540 миллионов тонн. Консервативный прогноз добычи нефти на 2025 год совпадает с базовым - Минэкономразвития ждет добычу также на уровне в 516 миллионов тонн. В 2026 году по консервативному прогнозу добыча нефти увеличится только на 0,3% - до 517,7 миллиона, в 2027 году составит 518,9 миллиона тонн, а в 2028 году - 522,9 миллиона тонн. В апреле Минэкономразвития в базовом и консервативном прогнозах ожидало, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2025 году составит 516 миллионов тонн, как и в 2024 году. На 2026 год ожидалось, что в обоих сценариях нефтедобыча достигнет 525,2 миллиона тонн, на 2027 год - 532,6 миллиона, а на 2028 год - 540 миллионов тонн.
