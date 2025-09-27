Приставы вернули в доход государства имущество экс-мэра Владивостока

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-27T08:46+0300
2025-09-27T08:46+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Судебные приставы вернули в доход государства свыше 700 объектов недвижимости, принадлежащие экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву и другим связанным с ним должникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ. "В результате принятых мер судебными приставами Управления по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России в доход РФ обращено более 700 объектов недвижимого имущества, принадлежащего экс-мэру Владивостока и другим должникам", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Согласно материалам приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в отношении Николаева возбуждено несколько исполнительных производств, два из которых - об аресте имущества. Первое производство об аресте было возбуждено 29 мая по исполнительному листу от 22 мая, выданному Ленинским районным судом Владивостока. В мае 2025 года ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой (член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции), его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке. В июле Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Николаева и членов его семьи. При этом в первых числах сентября ГП РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, подготовка дела к судебному заседанию состоится в сентябре. Второе исполнительное производство об аресте было возбуждено 10 сентября по исполнительному листу от 4 сентября, следует из материалов судебных приставов. Николаев был главой Владивостока с 2004 года по 2008 год. В 2007 году его осудили на 4,5 лет условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу в феврале 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. В сентябре 2008 года суд заменил экс-мэру условный срок на реальный, так как он не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
08:46 27.09.2025
 
Приставы вернули в доход государства имущество экс-мэра Владивостока

У экс-мэра Владивостока Владимира Николаева изъяли более 700 объектов недвижимости

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Суд, правосудие
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева могут забрать активы
12 сентября, 07:42
 
