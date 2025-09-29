https://1prime.ru/20250929/bp-862944025.html

BP вложит 5 миллиардов долларов в нефтегазовый проект в Мексиканском заливе

BP вложит 5 миллиардов долларов в нефтегазовый проект в Мексиканском заливе - 29.09.2025, ПРАЙМ

BP вложит 5 миллиардов долларов в нефтегазовый проект в Мексиканском заливе

29.09.2025

энергетика

нефть

мексиканский залив

сша

bp

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания BP приняла решение инвестировать в нефтегазовый проект Tiber-Guadalupe общей стоимостью 5 миллиардов долларов в Мексиканском заливе, следует из пресс-релиза компании. "BP приняла окончательное инвестиционное решение относительно проекта Tiber-Guadalupe в Американском заливе (Мексиканском заливе), утвердив свою вторую новую добывающую платформу менее чем за два года в важнейшем прибрежном районе США и еще раз подчеркнув важность Мексиканского залива в своей глобальной стратегии", - говорится в сообщении. Tiber-Guadalupe станет седьмым эксплуатируемым центром добычи нефти и газа в Мексиканском заливе, мощность его новой платформы достигнет 80 тысяч баррелей в день. Ожидается, что добыча начнется в 2030 году. BP полностью финансирует разработку Tiber-Guadalupe стоимостью около 5 миллиардов долларов, это один из крупных проектов, которые будут запущены по всему миру в период 2028-2030 года. BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Работает в 61 стране, штат превышает 100 тысяч сотрудников.

мексиканский залив

сша

