Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела санкции против Ирана - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/britaniya--862958184.html
Британия ввела санкции против Ирана
Британия ввела санкции против Ирана - 29.09.2025, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против Ирана
Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:33+0300
2025-09-29T16:33+0300
экономика
мировая экономика
иран
великобритания
рф
масуд пезешкиан
дональд трамп
совбез
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина. "Санкции введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года ("Закон о санкциях") и предусматривают введение финансовых санкций, включая замораживание средств и экономических ресурсов лиц, которые являются или были причастны к распространению или разработке ядерного оружия в Иране", - говорится в документе. В частности, в санационный список внесены ряд иранских нефтегазовых компаний, компаний ядерной отрасли и банков. Среди попавших под санации компаний - Национальная газовая компания Ирана, Национальная нефтяная компания Ирана, Национальная иранская танкерная компания и Национальная иранская буровая компания, а также ряд дочерних предприятий, в том числе зарегистрированных в Европе. Также санкции введены против Иранской алюминиевой компании, национальной страховой компании, производителя СПГ ILNGC, национальной компании по производству ядерного топлива NFPC и ряда частных и государственных банков. В минувшую пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН заявил, что Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://1prime.ru/20250929/es-862939299.html
иран
великобритания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, великобритания, рф, масуд пезешкиан, дональд трамп, совбез, оон, мид
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Совбез, ООН, МИД
16:33 29.09.2025
 
Британия ввела санкции против Ирана

Британия ввела антииранские санкции против девяти лиц и 62 компаний

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина.
"Санкции введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года ("Закон о санкциях") и предусматривают введение финансовых санкций, включая замораживание средств и экономических ресурсов лиц, которые являются или были причастны к распространению или разработке ядерного оружия в Иране", - говорится в документе.
В частности, в санационный список внесены ряд иранских нефтегазовых компаний, компаний ядерной отрасли и банков.
Среди попавших под санации компаний - Национальная газовая компания Ирана, Национальная нефтяная компания Ирана, Национальная иранская танкерная компания и Национальная иранская буровая компания, а также ряд дочерних предприятий, в том числе зарегистрированных в Европе.
Также санкции введены против Иранской алюминиевой компании, национальной страховой компании, производителя СПГ ILNGC, национальной компании по производству ядерного топлива NFPC и ряда частных и государственных банков.
В минувшую пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН заявил, что Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
ЕС частично возобновил санкции против Ирана
11:46
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНВЕЛИКОБРИТАНИЯРФМасуд ПезешкианДональд ТрампСовбезООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала