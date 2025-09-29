https://1prime.ru/20250929/britaniya--862958184.html

Британия ввела санкции против Ирана

Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина. | 29.09.2025, ПРАЙМ

экономика

мировая экономика

иран

великобритания

рф

масуд пезешкиан

дональд трамп

совбез

оон

мид

ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина. "Санкции введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года ("Закон о санкциях") и предусматривают введение финансовых санкций, включая замораживание средств и экономических ресурсов лиц, которые являются или были причастны к распространению или разработке ядерного оружия в Иране", - говорится в документе. В частности, в санационный список внесены ряд иранских нефтегазовых компаний, компаний ядерной отрасли и банков. Среди попавших под санации компаний - Национальная газовая компания Ирана, Национальная нефтяная компания Ирана, Национальная иранская танкерная компания и Национальная иранская буровая компания, а также ряд дочерних предприятий, в том числе зарегистрированных в Европе. Также санкции введены против Иранской алюминиевой компании, национальной страховой компании, производителя СПГ ILNGC, национальной компании по производству ядерного топлива NFPC и ряда частных и государственных банков. В минувшую пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН заявил, что Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

иран

великобритания

рф

