В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году

В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году - 29.09.2025, ПРАЙМ

В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году

Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются в 17,52 триллиона рублей, в 2027 году - 19,3 триллиона... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T14:42+0300

2025-09-29T14:42+0300

2025-09-29T14:42+0300

экономика

финансы

рф

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются в 17,52 триллиона рублей, в 2027 году - 19,3 триллиона рублей, а в 2028 году - 20,71 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. Так, поступления по внутреннему НДС в 2026 году планируются в объеме 12,15 триллиона рублей, в 2027 году - 13,26 триллиона рублей, а в 2028 году - 14,02 триллиона рублей. А поступления по ввозному НДС в 2026 году ожидаются в 5,4 триллиона рублей, в 2027 году - 6,03 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,7 триллиона рублей.

рф

2025

