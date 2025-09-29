Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/byudzhet--862951324.html
В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году
В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году
Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются в 17,52 триллиона рублей, в 2027 году - 19,3 триллиона... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T14:42+0300
2025-09-29T14:42+0300
экономика
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/24/841992462_0:45:1387:825_1920x0_80_0_0_76a4b3fec9c26815ed87b5ff7e5972a2.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются в 17,52 триллиона рублей, в 2027 году - 19,3 триллиона рублей, а в 2028 году - 20,71 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. Так, поступления по внутреннему НДС в 2026 году планируются в объеме 12,15 триллиона рублей, в 2027 году - 13,26 триллиона рублей, а в 2028 году - 14,02 триллиона рублей. А поступления по ввозному НДС в 2026 году ожидаются в 5,4 триллиона рублей, в 2027 году - 6,03 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,7 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250929/minfin--862935712.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/24/841992462_114:0:1274:870_1920x0_80_0_0_7df2ee3866b676a7f50a29e8fba67dd7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф
Экономика, Финансы, РФ
14:42 29.09.2025
 
В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году

Поступления в бюджет от НДС в 2026 году составят 17,52 триллиона рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются в 17,52 триллиона рублей, в 2027 году - 19,3 триллиона рублей, а в 2028 году - 20,71 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента.
Так, поступления по внутреннему НДС в 2026 году планируются в объеме 12,15 триллиона рублей, в 2027 году - 13,26 триллиона рублей, а в 2028 году - 14,02 триллиона рублей.
А поступления по ввозному НДС в 2026 году ожидаются в 5,4 триллиона рублей, в 2027 году - 6,03 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,7 триллиона рублей.
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил нулевой НДС для добывающих компаний при реализации руды
11:13
 
ЭкономикаФинансыРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала