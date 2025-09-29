В России утвердили прогноз по поступлениям от НДС в 2026 году

https://1prime.ru/20250929/byudzhet--862951324.html
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году ожидаются в 17,52 триллиона рублей, в 2027 году - 19,3 триллиона рублей, а в 2028 году - 20,71 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. Так, поступления по внутреннему НДС в 2026 году планируются в объеме 12,15 триллиона рублей, в 2027 году - 13,26 триллиона рублей, а в 2028 году - 14,02 триллиона рублей. А поступления по ввозному НДС в 2026 году ожидаются в 5,4 триллиона рублей, в 2027 году - 6,03 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,7 триллиона рублей.
