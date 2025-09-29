Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США растут на риске шатдауна - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963226.html
Биржи США растут на риске шатдауна
Биржи США растут на риске шатдауна - 29.09.2025, ПРАЙМ
Биржи США растут на риске шатдауна
Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на фоне ряда факторов, в том числе риске шатдауна и новых пошлинах, свидетельствуют... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:14+0300
2025-09-29T18:14+0300
рынок
торги
индексы
сша
дональд трамп
dow jones
netflix
walt disney
nasdaq composite
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/19/833901997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d75cd45126007f349095328cf87a46bc.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на фоне ряда факторов, в том числе риске шатдауна и новых пошлинах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,05%, до 46 223,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,82%, до 22 668,32 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - поднимался на 0,44%, до 6 672,76 пункта. Американский президент Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме. А пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. Также ранее в понедельник Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу. В результате акции Paramount Skydance дорожают на 2,5%, Netflix - на 0,8%, Walt Disney - также на 0,8%, Comcast - дешевеют на 0,2%, Warner Bros Discovery - снижаются в цене на 1,3%. Бумаги Nvidia дорожают на 2,8% после того, как аналитики Jefferies повысили целевую цену акций компании до 220 долларов с 205 долларов, оставив рекомендацию "покупать". Акции производителей каннабиса дорожают после того, как Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, в котором говорилось о позитивном влиянии CBD на здоровье пожилых людей. В результате акции Tilray растут в цене на 41,7%, Aurora Cannabis - на 30%, Canopy Growth - на 19,4%, Cronos Group - на 16,5%. Капитализация Electronic Arts поднимается на 4,8% после того, как компания сообщила, что будет выкуплена консорциумом инвесторов за 55 миллиардов долларов и станет частной.
https://1prime.ru/20250926/kurs-862844749.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/19/833901997_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8ec8ce8a58bbc576be09cd19b48fa91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, dow jones, netflix, walt disney, nasdaq composite, в мире
Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Dow Jones, Netflix, Walt Disney, Nasdaq Composite, В мире
18:14 29.09.2025
 
Биржи США растут на риске шатдауна

Биржи США растут на риске шатдауна и новых пошлинах

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на фоне ряда факторов, в том числе риске шатдауна и новых пошлинах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,05%, до 46 223,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,82%, до 22 668,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,44%, до 6 672,76 пункта.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме. А пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна.
Также ранее в понедельник Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу. В результате акции Paramount Skydance дорожают на 2,5%, Netflix - на 0,8%, Walt Disney - также на 0,8%, Comcast - дешевеют на 0,2%, Warner Bros Discovery - снижаются в цене на 1,3%.
Бумаги Nvidia дорожают на 2,8% после того, как аналитики Jefferies повысили целевую цену акций компании до 220 долларов с 205 долларов, оставив рекомендацию "покупать".
Акции производителей каннабиса дорожают после того, как Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, в котором говорилось о позитивном влиянии CBD на здоровье пожилых людей. В результате акции Tilray растут в цене на 41,7%, Aurora Cannabis - на 30%, Canopy Growth - на 19,4%, Cronos Group - на 16,5%.
Капитализация Electronic Arts поднимается на 4,8% после того, как компания сообщила, что будет выкуплена консорциумом инвесторов за 55 миллиардов долларов и станет частной.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 сентября
26 сентября, 17:42
 
РынокТоргиИндексыСШАДональд ТрампDow JonesNetflixWalt DisneyNasdaq CompositeВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала