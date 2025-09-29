https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963226.html

Биржи США растут на риске шатдауна

Биржи США растут на риске шатдауна - 29.09.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут на риске шатдауна

Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на фоне ряда факторов, в том числе риске шатдауна и новых пошлинах, свидетельствуют... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T18:14+0300

2025-09-29T18:14+0300

2025-09-29T18:14+0300

рынок

торги

индексы

сша

дональд трамп

dow jones

netflix

walt disney

nasdaq composite

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/19/833901997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d75cd45126007f349095328cf87a46bc.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на фоне ряда факторов, в том числе риске шатдауна и новых пошлинах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,05%, до 46 223,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,82%, до 22 668,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,44%, до 6 672,76 пункта. Американский президент Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме. А пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. Также ранее в понедельник Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу. В результате акции Paramount Skydance дорожают на 2,5%, Netflix - на 0,8%, Walt Disney - также на 0,8%, Comcast - дешевеют на 0,2%, Warner Bros Discovery - снижаются в цене на 1,3%. Бумаги Nvidia дорожают на 2,8% после того, как аналитики Jefferies повысили целевую цену акций компании до 220 долларов с 205 долларов, оставив рекомендацию "покупать". Акции производителей каннабиса дорожают после того, как Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, в котором говорилось о позитивном влиянии CBD на здоровье пожилых людей. В результате акции Tilray растут в цене на 41,7%, Aurora Cannabis - на 30%, Canopy Growth - на 19,4%, Cronos Group - на 16,5%. Капитализация Electronic Arts поднимается на 4,8% после того, как компания сообщила, что будет выкуплена консорциумом инвесторов за 55 миллиардов долларов и станет частной.

https://1prime.ru/20250926/kurs-862844749.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, dow jones, netflix, walt disney, nasdaq composite, в мире