Биржи США растут на риске шатдауна

2025-09-29T18:14+0300
2025-09-29T18:14+0300
2025-09-29T18:14+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на фоне ряда факторов, в том числе риске шатдауна и новых пошлинах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,05%, до 46 223,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,82%, до 22 668,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,44%, до 6 672,76 пункта. Американский президент Дональд Трамп в понедельник встретится с лидерами конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне надвигающейся возможности шатдауна правительства, сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в Белом доме. А пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт заявила, что Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. Также ранее в понедельник Трамп пообещал ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы, чтобы помочь американскому кинобизнесу. В результате акции Paramount Skydance дорожают на 2,5%, Netflix - на 0,8%, Walt Disney - также на 0,8%, Comcast - дешевеют на 0,2%, Warner Bros Discovery - снижаются в цене на 1,3%. Бумаги Nvidia дорожают на 2,8% после того, как аналитики Jefferies повысили целевую цену акций компании до 220 долларов с 205 долларов, оставив рекомендацию "покупать". Акции производителей каннабиса дорожают после того, как Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, в котором говорилось о позитивном влиянии CBD на здоровье пожилых людей. В результате акции Tilray растут в цене на 41,7%, Aurora Cannabis - на 30%, Canopy Growth - на 19,4%, Cronos Group - на 16,5%. Капитализация Electronic Arts поднимается на 4,8% после того, как компания сообщила, что будет выкуплена консорциумом инвесторов за 55 миллиардов долларов и станет частной.
