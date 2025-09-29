Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964221.html
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:33+0300
2025-09-29T18:33+0300
бизнес
россия
рф
минск
екатеринбург
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_14202e0ff9fce78857a0a3f6b9253d89.jpg
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит экологичность железнодорожных перевозок. "Завершились также и первые испытания обновленного отечественного гибридного электровоза. Его узлы, агрегаты – они все российские. Ну и в будущем локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
https://1prime.ru/20250926/rzhd--862838114.html
рф
минск
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf7c8bc6cdcee9a13119069064f9339.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минск, екатеринбург, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин
18:33 29.09.2025
 
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза

Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного гибридного электровоза

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит экологичность железнодорожных перевозок.
"Завершились также и первые испытания обновленного отечественного гибридного электровоза. Его узлы, агрегаты – они все российские. Ну и в будущем локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
Электропоезд - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
РЖД зафиксировали рост перевозок на туристических поездах
26 сентября, 16:37
 
БизнесРОССИЯРФМИНСКЕКАТЕРИНБУРГМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала