Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:33+0300
2025-09-29T18:33+0300
2025-09-29T18:33+0300
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении первых испытаний обновленного российского гибридного электровоза, который в будущем повысит экологичность железнодорожных перевозок. "Завершились также и первые испытания обновленного отечественного гибридного электровоза. Его узлы, агрегаты – они все российские. Ну и в будущем локомотив внесет существенный вклад в повышение экологичности железнодорожных перевозок", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
