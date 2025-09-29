https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964376.html
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов
Мировые цены на нефть ускорили падение более чем до 3%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с 24 сентября, следует из данных... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:35+0300
2025-09-29T18:35+0300
2025-09-29T18:35+0300
нефть
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение более чем до 3%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с 24 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 18.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,22% относительно предыдущего закрытия - до 66,99 доллара за баррель. Показатель впервые с 24 сентября опустился ниже 67 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,39% - до 63,49 доллара.
https://1prime.ru/20250928/ekonomim-862908296.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, мировая экономика
Нефть, Торги, Мировая экономика
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов
Цена нефти Brent опустилась ниже $67 за баррель впервые с 24 сентября
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение более чем до 3%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с 24 сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,22% относительно предыдущего закрытия - до 66,99 доллара за баррель. Показатель впервые с 24 сентября опустился ниже 67 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,39% - до 63,49 доллара.
Потребность Турции в российской нефти достигла 66 процентов