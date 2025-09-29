https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964376.html

Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов

2025-09-29T18:35+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение более чем до 3%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые с 24 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 18.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,22% относительно предыдущего закрытия - до 66,99 доллара за баррель. Показатель впервые с 24 сентября опустился ниже 67 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,39% - до 63,49 доллара.

