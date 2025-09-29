Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин пригласил участников минского "Иннопрома" в Саудовскую Аравию - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964840.html
Мишустин пригласил участников минского "Иннопрома" в Саудовскую Аравию
Мишустин пригласил участников минского "Иннопрома" в Саудовскую Аравию - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин пригласил участников минского "Иннопрома" в Саудовскую Аравию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил участников международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" посетить следующую выездную выставку, которая... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:45+0300
2025-09-29T18:45+0300
саудовская аравия
минск
рф
михаил мишустин
иннопром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил участников международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" посетить следующую выездную выставку, которая пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". "Мы впервые собрались в гостеприимном Минске. Уверен, что проведение такого масштабного события станет доброй традицией для наших белорусских друзей, и, конечно, послужит укреплению диалога между компаниями, инвесторами и органами государственной власти. А в феврале будущего года мы планируем провести "Иннопром" в Саудовской Аравии. Пользуясь случаем и возможностью, всех туда приглашаю", - сказал Мишустин на пленарном заседании" Иннопрома" в Минске. Выездной " Иннопром" в Саудовской Аравии пройдет в феврале 2026 года.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964221.html
саудовская аравия
минск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саудовская аравия, минск, рф, михаил мишустин, иннопром, мировая экономика
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МИНСК, РФ, Михаил Мишустин, Иннопром, Мировая экономика
18:45 29.09.2025
 
Мишустин пригласил участников минского "Иннопрома" в Саудовскую Аравию

Мишустин пригласил участников выставки «Иннопром. Беларусь» в Саудовскую Аравию

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил участников международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" посетить следующую выездную выставку, которая пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
"Мы впервые собрались в гостеприимном Минске. Уверен, что проведение такого масштабного события станет доброй традицией для наших белорусских друзей, и, конечно, послужит укреплению диалога между компаниями, инвесторами и органами государственной власти. А в феврале будущего года мы планируем провести "Иннопром" в Саудовской Аравии. Пользуясь случаем и возможностью, всех туда приглашаю", - сказал Мишустин на пленарном заседании" Иннопрома" в Минске.
Выездной " Иннопром" в Саудовской Аравии пройдет в феврале 2026 года.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Мишустин сообщил о завершении испытаний обновленного электровоза
18:33
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯМИНСКРФМихаил МишустинИннопромМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала