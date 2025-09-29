https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862964840.html
Мишустин пригласил участников минского "Иннопрома" в Саудовскую Аравию
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил участников международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" посетить следующую выездную выставку, которая пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". "Мы впервые собрались в гостеприимном Минске. Уверен, что проведение такого масштабного события станет доброй традицией для наших белорусских друзей, и, конечно, послужит укреплению диалога между компаниями, инвесторами и органами государственной власти. А в феврале будущего года мы планируем провести "Иннопром" в Саудовской Аравии. Пользуясь случаем и возможностью, всех туда приглашаю", - сказал Мишустин на пленарном заседании" Иннопрома" в Минске. Выездной " Иннопром" в Саудовской Аравии пройдет в феврале 2026 года.
