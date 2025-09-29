https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862965856.html
Мишустин рассказал о запуске новых производств в России
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Власти России поддерживают открытие новых и модернизацию действующих производств по всей стране, только в этом году были запущены предприятия в Калужской, Нижегородской, Ростовской областях и других регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По всей стране мы поддерживаем открытие новых и модернизацию действующих производств", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома" "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал это ключом к созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, к росту доходов российских семей, а также престижа рабочих и инженерных профессий. "Только в текущем году в Калужской области мы запустили крупнейшую в мире линию по производству ДСП-плит, в Нижегородской области ввели в эксплуатацию уникальное для России предприятие по выпуску силикагелей. Раньше этот материал в индустриальных объемах вообще у нас не производился", - упомянул Мишустин. Он отметил, что в Ростовской области открылся завод электроники для производства компьютерной периферии. "На Урале в серию вышла современная модель промышленных роботов для манипуляций с тяжелыми грузами до 45 килограммов. Хочу сказать вообще, что производство манипуляторов совсем недавно было крайне сложным для наших стран. Производство их построено по принципу "робот делает робота". Открылся также и новый цех машиностроительной продукции, который обеспечит нужным оборудованием горно-металлургическую отрасль", - продолжил премьер. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
