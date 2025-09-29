Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники - 29.09.2025
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания по развитию отраслей сельскохозяйственного и специализированного машиностроения поручил Минпромторгу,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T22:16+0300
2025-09-29T22:16+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
минпромторг
минсельхоз
минфин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_d83d0e0db5e8e354411e5770cc35c404.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания по развитию отраслей сельскохозяйственного и специализированного машиностроения поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину совместно с ЦБ РФ проработать возможности дополнительной поддержки экспорта такой продукции, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале. "В ходе совещания Денис Мантуров отметил, что постоянный рост производства сельскохозяйственной и специальной техники в предшествующие годы позволил в целом насытить рынок. При этом сейчас поддерживать баланс увеличившихся производственных мощностей и спроса необходимо не только за счет внутреннего потребления, но и с учетом возможностей расширения экспортных поставок. Первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину совместно с Банком России проработать возможности дополнительной поддержки экспорта продукции российских производителей", - говорится в сообщении. В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Минтранса РФ, Банка России, Росстандарта, а также руководители предприятий и отраслевых ассоциаций. В сообщении отмечается, что замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов отметил значительное падение объемов рынка в сельскохозяйственной и спецтехнике по итогам 8 месяцев текущего года. "Однако общей положительной тенденцией является поэтапное наращивание доли отечественной техники. В сегменте дорожно-строительной техники доля российских машин достигла 26%, на 12 п.п. больше, чем в прошлом году. Российская сельхозтехника, в свою очередь, занимает уже 57%", - добавили в правительстве. По словам Мантурова, важнейшим аспектом развития отрасли и повышения конкурентоспособности российских предприятий сельхозмашиностроения и специального машиностроения является поступательная работа над снижением себестоимости выпускаемой продукции. В этой связи правительство готово оказать существенную поддержку проектам модернизации и автоматизации производства, а также по запросам производителей привлекать ФАС, надзорные и правоохранительные органы в случаях, где есть сомнения в обоснованности повышения цен поставщиками сырья, материалов и комплектующих. "При обсуждении вопроса о мерах защиты внутреннего рынка и увеличении доли продукции отечественных производителей особое внимание было уделено необходимости проработать вопросы перехода от декларирования к обязательной сертификации всей основной номенклатуры сельскохозяйственной и специальной техники в рамках ЕАЭС, а также постановки техники на учет в момент ее выхода в обращение на территории Российской Федерации", - добавили в правительстве. В сообщении отмечается, что данные мероприятия позволят повысить уровень безопасности потребителей техники и участников дорожного движения. Кроме того, это обеспечит регуляторов более полной информацией об обороте данной техники. Первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Росстандарту и ФТС совместно с АО "Электронный паспорт" проработать соответствующие вопросы.
бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг, минсельхоз, минфин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин, В мире
22:16 29.09.2025
 
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания по развитию отраслей сельскохозяйственного и специализированного машиностроения поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину совместно с ЦБ РФ проработать возможности дополнительной поддержки экспорта такой продукции, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале.
"В ходе совещания Денис Мантуров отметил, что постоянный рост производства сельскохозяйственной и специальной техники в предшествующие годы позволил в целом насытить рынок. При этом сейчас поддерживать баланс увеличившихся производственных мощностей и спроса необходимо не только за счет внутреннего потребления, но и с учетом возможностей расширения экспортных поставок. Первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину совместно с Банком России проработать возможности дополнительной поддержки экспорта продукции российских производителей", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Минтранса РФ, Банка России, Росстандарта, а также руководители предприятий и отраслевых ассоциаций. В сообщении отмечается, что замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов отметил значительное падение объемов рынка в сельскохозяйственной и спецтехнике по итогам 8 месяцев текущего года.
"Однако общей положительной тенденцией является поэтапное наращивание доли отечественной техники. В сегменте дорожно-строительной техники доля российских машин достигла 26%, на 12 п.п. больше, чем в прошлом году. Российская сельхозтехника, в свою очередь, занимает уже 57%", - добавили в правительстве.
По словам Мантурова, важнейшим аспектом развития отрасли и повышения конкурентоспособности российских предприятий сельхозмашиностроения и специального машиностроения является поступательная работа над снижением себестоимости выпускаемой продукции. В этой связи правительство готово оказать существенную поддержку проектам модернизации и автоматизации производства, а также по запросам производителей привлекать ФАС, надзорные и правоохранительные органы в случаях, где есть сомнения в обоснованности повышения цен поставщиками сырья, материалов и комплектующих.
"При обсуждении вопроса о мерах защиты внутреннего рынка и увеличении доли продукции отечественных производителей особое внимание было уделено необходимости проработать вопросы перехода от декларирования к обязательной сертификации всей основной номенклатуры сельскохозяйственной и специальной техники в рамках ЕАЭС, а также постановки техники на учет в момент ее выхода в обращение на территории Российской Федерации", - добавили в правительстве.
В сообщении отмечается, что данные мероприятия позволят повысить уровень безопасности потребителей техники и участников дорожного движения. Кроме того, это обеспечит регуляторов более полной информацией об обороте данной техники. Первый вице-премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Росстандарту и ФТС совместно с АО "Электронный паспорт" проработать соответствующие вопросы.
