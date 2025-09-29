https://1prime.ru/20250929/gruz-862939868.html
Сроки доставки грузов из Казахстана в Россию выросли почти в два раза
2025-09-29T11:50+0300
экономика
бизнес
казахстан
центральный федеральный округ
еаэс
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Автомобильные перевозчики отмечают ужесточение досмотровых мероприятий при доставке грузов на границе Казахстана и России, что в свою очередь приводит к увеличению сроков транспортировки, говорится в обзоре "АвтоГрузЭкс" и логистической компании ПЭК, подготовленном совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), который есть в распоряжении РИА Новости. Так, согласно данным обзора, сроки доставки грузов из Казахстана в Россию по состоянию на сентябрь выросли в 1,8 раза за 2 года. "Сроки доставки между Россией и Казахстаном за два года выросли в 1,8 раза. После введения экспортного контроля 99% грузовиков проходят досмотры на казахстанской стороне. С 24 сентября этого года ситуация ухудшилась: на нескольких погранпереходах грузовики разворачивают без объяснений, что уже вызвало большие очереди. Фуры простаивают и на российской стороне, их перенаправляют на склад временного хранения в 70 километрах от границы. Одновременно с этим Казахстан продлил ограничения на перегрузку и перецепку транспортных средств", - приведены в обзоре данные за сентябрь 2023-го и текущего года. При этом руководитель представительства АСМАП в Центральном федеральном округе Александр Ларионов добавил, что в соответствии с соглашением о международном автомобильном сообщении, подписанном в 2003 году между Россией и Казахстаном, перевозки грузов между странами и транзит по их территориям автотранспортными средствами проводятся без необходимости оформлять специальные разрешения, исключения - опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Эксперты пояснили, что на практике в апреле 2023 года Казахстан ужесточил экспортный контроль для всех товаров из стран ЕАЭС. В том числе обязательным стало оформление сопроводительных накладных на продукцию. Некоторые категории и вовсе нельзя экспортировать без дополнительных разрешений. "Более того, если ранее таможенные органы Казахстана досматривали 99% грузовиков, следующих в Россию, но все равно пропускали их, сейчас на некоторых пунктах пропуска, например, на МАПП "Бугристое-Кайрак", с 24 сентября большинство транспортных средств разворачивают и отправляют на склад временного хранения в поселке Карабалык, расположенном в 70 километрах от погранперехода. Причина - ужесточенные требования Таможенной службы Казахстана по оформлению кодов ТН ВЭД, о которых компании ранее не предупреждали", - сообщил агентству директор бизнес-юнита ПЭК: SILK WAY Сергей Денисов. Президент "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов отметил, что ограничения на пропуск грузовиков наблюдаются и на российской стороне. Так, на пункте пропуска "Сагарчин-Жайсан" фуры простаивают в очередях, а на МАПП "Сырым-Маштаково" до 23 сентября их не пропускали. "Сейчас транспортные средства пропускают по одному, с полным досмотром, но очень медленно, из-за чего очереди достигают трех километров в каждую сторону. В итоге пересечение границы занимает от трех до семи дней", - подчеркнул он.
казахстан
центральный федеральный округ
