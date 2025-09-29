https://1prime.ru/20250929/gubernator-862953532.html

Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали

Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали - 29.09.2025, ПРАЙМ

Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали

Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T15:32+0300

2025-09-29T15:32+0300

2025-09-29T15:32+0300

происшествия

общество

свердловская область

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - рассказала адвокат.

https://1prime.ru/20250929/chemezov-862930160.html

свердловская область

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , свердловская область, екатеринбург