29.09.2025
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - рассказала адвокат.
общество , свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Общество , Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ
15:32 29.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - рассказала адвокат.
