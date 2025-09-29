https://1prime.ru/20250929/gubernator-862953532.html
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - рассказала адвокат.
