Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина

Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина - 29.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина

Российская компания "Герофарм" и белорусское предприятие "Белмедпрепараты" подписали лицензионный договор о начале локализации производства в Белоруссии трех... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T13:14+0300

2025-09-29T13:14+0300

2025-09-29T13:15+0300

МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Российская компания "Герофарм" и белорусское предприятие "Белмедпрепараты" подписали лицензионный договор о начале локализации производства в Белоруссии трех социально-значимых аналогов инсулина: инсулина глулизин и инсулина гларгин в дозировках 100 и 300 ЕД, передает корреспондент РИА Новости. Договор был подписан на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Минске. "Завершение локализации ожидается в конце 2026 года. Препараты будут выпускаться под торговыми наименованиями компании "Герофарм" – "РинГлузин", "РинГлар" и "РинГлар" 300. Переговоры о трансфере технологии производства инсулинов ведутся с 2021 года", - сообщили РИА Новости в "Герофарме". Сахарный диабет остается серьезной проблемой здравоохранения во многих странах. В Белоруссии, по данным Минздраву, зарегистрировано около 380 тысяч пациентов с сахарным диабетом. "Применение аналогов инсулина – мировая тенденция, позволяющая значительно улучшить качество их жизни и предотвратить развитие тяжелых осложнений", - отметили в компании. "Реализация проекта является стратегическим шагом в обеспечении импортонезависимости Союзного Государства и направлена на усиление кооперации между предприятиями в ЕАЭС. Развитие сотрудничества не только гарантирует доступное лечение для пациентов страны, но и способствует развитию фармацевтической отрасли Беларуси", - заявил генеральный директор "Герофарма" Петр Родионов. Производство лекарств от диабета является важной составляющей лекарственного суверенитета страны. С подписанием "очень важного" документа поздравила участников министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. "Фармацевтическая отрасль является приоритетным направлением для всех государств-членов Союза. Мы в рамках Евразийского союза проводим активную работу по развитию данного направления. Я рада, что сегодня в присутствии ЕЭК подписали такой важный документ", - сказала Барсегян.

