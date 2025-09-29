https://1prime.ru/20250929/insulina-862946629.html
Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина
Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина - 29.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина
Российская компания "Герофарм" и белорусское предприятие "Белмедпрепараты" подписали лицензионный договор о начале локализации производства в Белоруссии трех... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T13:14+0300
2025-09-29T13:14+0300
2025-09-29T13:15+0300
экономика
бизнес
россия
минск
белоруссия
"герофарм"
евразийская экономическая комиссия
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc6efd5244de73203f558290f6443176.jpg
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Российская компания "Герофарм" и белорусское предприятие "Белмедпрепараты" подписали лицензионный договор о начале локализации производства в Белоруссии трех социально-значимых аналогов инсулина: инсулина глулизин и инсулина гларгин в дозировках 100 и 300 ЕД, передает корреспондент РИА Новости. Договор был подписан на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Минске. "Завершение локализации ожидается в конце 2026 года. Препараты будут выпускаться под торговыми наименованиями компании "Герофарм" – "РинГлузин", "РинГлар" и "РинГлар" 300. Переговоры о трансфере технологии производства инсулинов ведутся с 2021 года", - сообщили РИА Новости в "Герофарме". Сахарный диабет остается серьезной проблемой здравоохранения во многих странах. В Белоруссии, по данным Минздраву, зарегистрировано около 380 тысяч пациентов с сахарным диабетом. "Применение аналогов инсулина – мировая тенденция, позволяющая значительно улучшить качество их жизни и предотвратить развитие тяжелых осложнений", - отметили в компании. "Реализация проекта является стратегическим шагом в обеспечении импортонезависимости Союзного Государства и направлена на усиление кооперации между предприятиями в ЕАЭС. Развитие сотрудничества не только гарантирует доступное лечение для пациентов страны, но и способствует развитию фармацевтической отрасли Беларуси", - заявил генеральный директор "Герофарма" Петр Родионов. Производство лекарств от диабета является важной составляющей лекарственного суверенитета страны. С подписанием "очень важного" документа поздравила участников министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. "Фармацевтическая отрасль является приоритетным направлением для всех государств-членов Союза. Мы в рамках Евразийского союза проводим активную работу по развитию данного направления. Я рада, что сегодня в присутствии ЕЭК подписали такой важный документ", - сказала Барсегян.
https://1prime.ru/20250924/meditsina-862736613.html
минск
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a55f6466f4dd1d38d8243a61e2e7aee7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минск, белоруссия, "герофарм", евразийская экономическая комиссия, иннопром
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, "Герофарм", Евразийская экономическая комиссия, Иннопром
Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина
Российская "Герофарм" начала локализацию производства инсулина в Белоруссии
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Российская компания "Герофарм" и белорусское предприятие "Белмедпрепараты" подписали лицензионный договор о начале локализации производства в Белоруссии трех социально-значимых аналогов инсулина: инсулина глулизин и инсулина гларгин в дозировках 100 и 300 ЕД, передает корреспондент РИА Новости.
Договор был подписан на полях международной промышленной выставки "Иннопром
" в Минске
.
"Завершение локализации ожидается в конце 2026 года. Препараты будут выпускаться под торговыми наименованиями компании "Герофарм
" – "РинГлузин", "РинГлар" и "РинГлар" 300. Переговоры о трансфере технологии производства инсулинов ведутся с 2021 года", - сообщили РИА Новости в "Герофарме".
Сахарный диабет остается серьезной проблемой здравоохранения во многих странах. В Белоруссии
, по данным Минздраву
, зарегистрировано около 380 тысяч пациентов с сахарным диабетом.
"Применение аналогов инсулина – мировая тенденция, позволяющая значительно улучшить качество их жизни и предотвратить развитие тяжелых осложнений", - отметили в компании.
"Реализация проекта является стратегическим шагом в обеспечении импортонезависимости Союзного Государства и направлена на усиление кооперации между предприятиями в ЕАЭС
. Развитие сотрудничества не только гарантирует доступное лечение для пациентов страны, но и способствует развитию фармацевтической отрасли Беларуси", - заявил генеральный директор "Герофарма" Петр Родионов.
Производство лекарств от диабета является важной составляющей лекарственного суверенитета страны.
С подписанием "очень важного" документа поздравила участников министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии
Гоар Барсегян.
"Фармацевтическая отрасль является приоритетным направлением для всех государств-членов Союза. Мы в рамках Евразийского союза проводим активную работу по развитию данного направления. Я рада, что сегодня в присутствии ЕЭК подписали такой важный документ", - сказала Барсегян.
Россия поставила Венесуэле более 1,6 миллиона доз инсулина