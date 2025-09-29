https://1prime.ru/20250929/iran-862974664.html
Иранские банки не оставили средств на зарубежных счетах
ТЕГЕРАН, 29 сен - ПРАЙМ. Иранские банки не оставили средств на зарубежных счетах, поскольку знали, что те будут заморожены, заявил замглавы департамента экономической дипломатии МИД Ирана Хамид Ганбари. Ранее в понедельник ЕС заявил о частичном возобновлении приостановленных в 2015 году санкций против Ирана. Меры касаются, в частности, персональных ограничений для физлиц, санкций против торгового, финансового и транспортного секторов. "Новость о заморозке (зарубежных - ред.) активов Центробанка недостоверна, поскольку иранские банки знали, что подобный шаг (имеется в виду заморозка - ред.) будет принят. На замороженных счетах вообще не было средств или оставался только минимальный остаток для воспрепятствования их блокировке, поэтому не произошло ничего особенного, чтобы можно было сказать, что были заморожены значительные средства. Эти счета практически не использовались и сейчас находятся в санкционном списке", - приводит слова Ганбари агентство IRNA. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
