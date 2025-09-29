https://1prime.ru/20250929/kreml-862944286.html

Песков оценил ситуацию на фронте для Украины

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк". В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Нет никакой панацеи, которая сейчас может извинить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.

2025

