Песков оценил ситуацию на фронте для Украины - 29.09.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Песков оценил ситуацию на фронте для Украины
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк". В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине. "Нет никакой панацеи, которая сейчас может извинить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.
12:44 29.09.2025
 
Песков оценил ситуацию на фронте для Украины

Песков: нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок Украине ракет "Томагавк".
В разговоре с журналистами Песков сказал, что Кремль слышал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок "Томагавков" Украине.
"Нет никакой панацеи, которая сейчас может извинить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков.
Песков прокомментировал заявления США о поставках Tomahawk Украине
12:35
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАКиевДмитрий ПесковДжей Ди ВэнсКит Келлог
 
 
Заголовок открываемого материала