Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций против Ирана - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250929/mid-862922773.html
МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций против Ирана
МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций против Ирана - 29.09.2025, ПРАЙМ
МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций против Ирана
МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций ООН против Ирана и призывает все стороны решать иранский ядерный вопрос путем диалога. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T04:40+0300
2025-09-29T04:40+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
япония
великобритания
дональд трамп
мид
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922773.jpg?1759110004
ТОКИО, 29 сен - ПРАЙМ. МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций ООН против Ирана и призывает все стороны решать иранский ядерный вопрос путем диалога. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября. "До настоящего времени Япония, которая придерживается позиции о неприемлемости разработки Ираном ядерного оружия, тесно взаимодействовала с заинтересованными странами и подчеркивала важность решения проблемы путем диалога. Вызывает сожаление, что заинтересованные стороны не смогли достичь соглашения, несмотря на постоянные дипломатические усилия Японии, включая взаимодействие с Ираном на высоком уровне, в том числе встречу министров иностранных дел Японии и Ирана 23 сентября", - говорится в обнародованном заявлении главы японского МИД Такэси Иваи. В документе министерства подчеркивается, что Япония продолжит продвигать позицию о необходимости решения иранской ядерной проблемы путем диалога. "Импульс для диалога не должен быть утерян. Япония подчеркивает важность дипломатии, включая скорейшее возобновление консультаций между США и Ираном, и продолжает настоятельно призывать Иран к надлежащему выполнению вновь принятых резолюций Совета безопасности ООН и немедленному возобновлению полного сотрудничества с МАГАТЭ в соответствии с его обязательствами по соглашению о гарантиях", - отмечается в заявлении МИД. Совбез ООН 26 сентября отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам СВПД немедленно возобновить переговоры для поиска дипломатического решения. В российском МИД заявляли, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
иран
япония
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, япония, великобритания, дональд трамп, мид, оон, совбез
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, МИД, ООН, Совбез
04:40 29.09.2025
 
МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций против Ирана

МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций ООН против Ирана

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 29 сен - ПРАЙМ. МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций ООН против Ирана и призывает все стороны решать иранский ядерный вопрос путем диалога.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.
"До настоящего времени Япония, которая придерживается позиции о неприемлемости разработки Ираном ядерного оружия, тесно взаимодействовала с заинтересованными странами и подчеркивала важность решения проблемы путем диалога. Вызывает сожаление, что заинтересованные стороны не смогли достичь соглашения, несмотря на постоянные дипломатические усилия Японии, включая взаимодействие с Ираном на высоком уровне, в том числе встречу министров иностранных дел Японии и Ирана 23 сентября", - говорится в обнародованном заявлении главы японского МИД Такэси Иваи.
В документе министерства подчеркивается, что Япония продолжит продвигать позицию о необходимости решения иранской ядерной проблемы путем диалога.
"Импульс для диалога не должен быть утерян. Япония подчеркивает важность дипломатии, включая скорейшее возобновление консультаций между США и Ираном, и продолжает настоятельно призывать Иран к надлежащему выполнению вновь принятых резолюций Совета безопасности ООН и немедленному возобновлению полного сотрудничества с МАГАТЭ в соответствии с его обязательствами по соглашению о гарантиях", - отмечается в заявлении МИД.
Совбез ООН 26 сентября отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам СВПД немедленно возобновить переговоры для поиска дипломатического решения. В российском МИД заявляли, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНЯПОНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампМИДООНСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала