МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций против Ирана
ТОКИО, 29 сен - ПРАЙМ. МИД Японии выразил сожаление в связи с восстановлением санкций ООН против Ирана и призывает все стороны решать иранский ядерный вопрос путем диалога.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.
"До настоящего времени Япония, которая придерживается позиции о неприемлемости разработки Ираном ядерного оружия, тесно взаимодействовала с заинтересованными странами и подчеркивала важность решения проблемы путем диалога. Вызывает сожаление, что заинтересованные стороны не смогли достичь соглашения, несмотря на постоянные дипломатические усилия Японии, включая взаимодействие с Ираном на высоком уровне, в том числе встречу министров иностранных дел Японии и Ирана 23 сентября", - говорится в обнародованном заявлении главы японского МИД Такэси Иваи.
В документе министерства подчеркивается, что Япония продолжит продвигать позицию о необходимости решения иранской ядерной проблемы путем диалога.
"Импульс для диалога не должен быть утерян. Япония подчеркивает важность дипломатии, включая скорейшее возобновление консультаций между США и Ираном, и продолжает настоятельно призывать Иран к надлежащему выполнению вновь принятых резолюций Совета безопасности ООН и немедленному возобновлению полного сотрудничества с МАГАТЭ в соответствии с его обязательствами по соглашению о гарантиях", - отмечается в заявлении МИД.
Совбез ООН 26 сентября отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам СВПД немедленно возобновить переговоры для поиска дипломатического решения. В российском МИД заявляли, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
