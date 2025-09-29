https://1prime.ru/20250929/neft--862927006.html
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели - 29.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели
Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T08:29+0300
2025-09-29T08:29+0300
2025-09-29T08:29+0300
энергетика
нефть
рынок
австралия
новая зеландия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 65,3 доллара. За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%. "Сохраняющиеся опасения по поводу увеличения добычи ограничивают рост цен, при этом краткосрочные перспективы могут способствовать нахождению цен на нефть в узком диапазоне с началом торговой недели", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo в Австралии и Новой Зеландии Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
https://1prime.ru/20250928/smi-862913172.html
австралия
новая зеландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, австралия, новая зеландия
Энергетика, Нефть, Рынок, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели
Цена нефти Brent опускается до 69 долларов за баррель
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 65,3 доллара.
За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%.
"Сохраняющиеся опасения по поводу увеличения добычи ограничивают рост цен, при этом краткосрочные перспективы могут способствовать нахождению цен на нефть в узком диапазоне с началом торговой недели", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo в Австралии
и Новой Зеландии
Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+