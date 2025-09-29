https://1prime.ru/20250929/neft--862927006.html

Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели

Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели - 29.09.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T08:29+0300

2025-09-29T08:29+0300

2025-09-29T08:29+0300

энергетика

нефть

рынок

австралия

новая зеландия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 65,3 доллара. За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%. "Сохраняющиеся опасения по поводу увеличения добычи ограничивают рост цен, при этом краткосрочные перспективы могут способствовать нахождению цен на нефть в узком диапазоне с началом торговой недели", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo в Австралии и Новой Зеландии Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

https://1prime.ru/20250928/smi-862913172.html

австралия

новая зеландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, австралия, новая зеландия