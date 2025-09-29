Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели - 29.09.2025
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 65,3 доллара. За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%. "Сохраняющиеся опасения по поводу увеличения добычи ограничивают рост цен, при этом краткосрочные перспективы могут способствовать нахождению цен на нефть в узком диапазоне с началом торговой недели", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo в Австралии и Новой Зеландии Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
08:29 29.09.2025
 
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели

Цена нефти Brent опускается до 69 долларов за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до 69,79 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 65,3 доллара.
За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%.
"Сохраняющиеся опасения по поводу увеличения добычи ограничивают рост цен, при этом краткосрочные перспективы могут способствовать нахождению цен на нефть в узком диапазоне с началом торговой недели", - сказал агентству Рейтер генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo в Австралии и Новой Зеландии Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+
Вчера, 17:30
 
