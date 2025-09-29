Стоимость нефти усиливает снижение в понедельник днем

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
2025-09-29T14:54+0300
2025-09-29T14:54+0300
энергетика
нефть
рынок
ирак
саудовская аравия
оаэ
опек
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются сильнее, чем в начале торгов, в ожиданиях рынков дальнейших решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,68% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,86%, до 64,5 доллара. Утром нефть дешевела значительно умереннее. Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что представители восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Омана и Кувейта - на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки. Также ранее телеканал Rudaw сообщил, что в субботу возобновлён экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук - Джейхан после двухлетнего перерыва.
нефть, рынок, ирак, саудовская аравия, оаэ, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ОПЕК
14:54 29.09.2025
 
Цены на нефть усиливают снижение на более 1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Нефть дешевеет после роста по итогам прошлой недели
08:29
 
ЭнергетикаНефтьРынокИРАКСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭОПЕК
 
 
