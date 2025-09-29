https://1prime.ru/20250929/neft-862951845.html

Стоимость нефти усиливает снижение в понедельник днем

Стоимость нефти усиливает снижение в понедельник днем - 29.09.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти усиливает снижение в понедельник днем

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются сильнее, чем в начале торгов, в ожиданиях рынков дальнейших решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,68% относительно уровня предыдущего закрытия, до 68,06 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,86%, до 64,5 доллара. Утром нефть дешевела значительно умереннее. Днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что представители восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Омана и Кувейта - на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки. Также ранее телеканал Rudaw сообщил, что в субботу возобновлён экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук - Джейхан после двухлетнего перерыва.

2025

