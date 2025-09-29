https://1prime.ru/20250929/oak--862944844.html
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов - 29.09.2025, ПРАЙМ
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов
Объединения авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" представила модели... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объединения авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" представила модели отечественных гражданских самолетов SJ-100, МС-21-310, Ту-214 и Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "ОАК развивает кооперацию с белорусскими предприятиями по целому ряду направлений, включая совместные проекты в рамках импортозамещения. Партнерство нацелено на укрепление промышленности и развитиеавиационной отрасли двух стран", - отметили в пресс-службе корпорации. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
