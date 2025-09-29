Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/oak--862944844.html
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов - 29.09.2025, ПРАЙМ
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов
Объединения авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" представила модели... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:46+0300
2025-09-29T12:46+0300
экономика
промышленность
бизнес
екатеринбург
минск
рф
ростех
оак
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f34f8e01cc7cffc1bf92223918e18a79.jpg
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объединения авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" представила модели отечественных гражданских самолетов SJ-100, МС-21-310, Ту-214 и Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "ОАК развивает кооперацию с белорусскими предприятиями по целому ряду направлений, включая совместные проекты в рамках импортозамещения. Партнерство нацелено на укрепление промышленности и развитиеавиационной отрасли двух стран", - отметили в пресс-службе корпорации. Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь". Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
https://1prime.ru/20250924/samolet-862747074.html
екатеринбург
минск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_873007827ee85f4d75dd0a34c4120c86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, екатеринбург, минск, рф, ростех, оак, иннопром
Экономика, Промышленность, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, МИНСК, РФ, Ростех, ОАК, Иннопром
12:46 29.09.2025
 
ОАК представила на "Иннопроме" модели современных российских самолетов

ОАК представила на выставке «Иннопром. Беларусь» модели российских самолетов

© РИА Новости . пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100
Российский самолет SJ-100 - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Российский самолет SJ-100. Архивное фото
© РИА Новости . пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Объединения авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" представила модели отечественных гражданских самолетов SJ-100, МС-21-310, Ту-214 и Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"ОАК развивает кооперацию с белорусскими предприятиями по целому ряду направлений, включая совместные проекты в рамках импортозамещения. Партнерство нацелено на укрепление промышленности и развитиеавиационной отрасли двух стран", - отметили в пресс-службе корпорации.
Выставка "Иннопром" - международная промышленная выставка России, которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году с 29 сентября по 1 октября проходит выездная выставка - "Иннопром. Беларусь".
Директор "Иннопром. Беларусь" Олеся Шангареева ранее сообщала, что в Минске более 500 компаний будут представлены на стендах в качестве участников выставки, из них порядка 300 компаний из регионов РФ. Среди участников и ведущие российские промышленные гиганты - "Ростех", "АвтоВАЗ", "Росатом", "Камаз".
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Самолет авиакомпании "Россия" был поврежден при подготовке к вылету
24 сентября, 23:57
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесЕКАТЕРИНБУРГМИНСКРФРостехОАКИннопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала