Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250929/rakety-862973861.html
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву - 29.09.2025, ПРАЙМ
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву
США никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", такое мнение озвучил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T23:00+0300
2025-09-29T23:00+0300
спецоперация на украине
украина
сша
киев
кит келлог
дональд трамп
скотт риттер
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. США никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", такое мнение озвучил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает", — заявил он.По словам эксперта, заявления спецпредставителя главы Белого дома Кита Келлога, о том, что США якобы разрешили наносить удары вглубь российской территории, являются частью "глупой игры". Он считает, что это делается для создания иллюзии того, что Украина может продолжать конфронтацию с Россией.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможность поставки ракет "Томагавк" Украине, но окончательное решение будет принимать глава государства.Ранее Кит Келлог в интервью Fox News утверждал, что Трамп дал разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Российская сторона считает, что предоставление оружия Киеву препятствует мирному урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. В Москве неоднократно подчеркивали, что западная поддержка оружием не приносит Украине ничего положительного, лишь затягивая конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://1prime.ru/20250929/tomahawk-862969368.html
https://1prime.ru/20250929/peskov--862945009.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, кит келлог, дональд трамп, скотт риттер, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Скотт Риттер, НАТО
23:00 29.09.2025
 
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву

Риттер: США никогда и ни за что не поставят ракеты "Томагавк" Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. США никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", такое мнение озвучил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает", — заявил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
На Западе раскрыли причину невозможности отправки "Томагавков" Украине
Вчера, 20:24
По словам эксперта, заявления спецпредставителя главы Белого дома Кита Келлога, о том, что США якобы разрешили наносить удары вглубь российской территории, являются частью "глупой игры". Он считает, что это делается для создания иллюзии того, что Украина может продолжать конфронтацию с Россией.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможность поставки ракет "Томагавк" Украине, но окончательное решение будет принимать глава государства.
Ранее Кит Келлог в интервью Fox News утверждал, что Трамп дал разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Российская сторона считает, что предоставление оружия Киеву препятствует мирному урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. В Москве неоднократно подчеркивали, что западная поддержка оружием не приносит Украине ничего положительного, лишь затягивая конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Песков оценил заявления США о возможной поставке ракет "Томагавк" Киеву
Вчера, 12:49
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАКиевКит КеллогДональд ТрампСкотт РиттерНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала