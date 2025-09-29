https://1prime.ru/20250929/rakety-862973861.html
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву
В США резко высказались о возможной передаче ракет "Томагавк" Киеву
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. США никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", такое мнение озвучил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает", — заявил он.По словам эксперта, заявления спецпредставителя главы Белого дома Кита Келлога, о том, что США якобы разрешили наносить удары вглубь российской территории, являются частью "глупой игры". Он считает, что это делается для создания иллюзии того, что Украина может продолжать конфронтацию с Россией.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможность поставки ракет "Томагавк" Украине, но окончательное решение будет принимать глава государства.Ранее Кит Келлог в интервью Fox News утверждал, что Трамп дал разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Российская сторона считает, что предоставление оружия Киеву препятствует мирному урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. В Москве неоднократно подчеркивали, что западная поддержка оружием не приносит Украине ничего положительного, лишь затягивая конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
