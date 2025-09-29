Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал об успехах российских препаратов в лечении онкологии - 29.09.2025
https://1prime.ru/20250929/rossiya-862963938.html
Мишустин рассказал об успехах российских препаратов в лечении онкологии
Мишустин рассказал об успехах российских препаратов в лечении онкологии - 29.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об успехах российских препаратов в лечении онкологии
Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T18:26+0300
2025-09-29T18:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске, российский премьер отметил неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он упомянул, что российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии."На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства - для лечения и рака крови, а также против опухолей", - заявил Мишустин.
18:26 29.09.2025 (обновлено: 18:29 29.09.2025)
 
Мишустин рассказал об успехах российских препаратов в лечении онкологии

Мишустин: российские препараты от рака крови находятся на финальной стадии разработки

МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске, российский премьер отметил неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он упомянул, что российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.
"На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства - для лечения и рака крови, а также против опухолей", - заявил Мишустин.
Ученые выявили неожиданный фактор риска рака поджелудочной железы
19 сентября, 23:01
 
