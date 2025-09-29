https://1prime.ru/20250929/rossiya-862963938.html

Мишустин рассказал об успехах российских препаратов в лечении онкологии

МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске, российский премьер отметил неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он упомянул, что российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии."На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства - для лечения и рака крови, а также против опухолей", - заявил Мишустин.

