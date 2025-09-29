Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/rossiya-862967869.html
Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии
Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии - 29.09.2025, ПРАЙМ
Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии
Россия не наблюдает сокращения объемов закупок со стороны Индии, согласно опубликованной статистике, российская нефть составляет около трети всех индийских... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T19:50+0300
2025-09-29T19:50+0300
нефть
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – ПРАЙМ. Россия не наблюдает сокращения объемов закупок со стороны Индии, согласно опубликованной статистике, российская нефть составляет около трети всех индийских закупок нефти, заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин. "Исходя из опубликованной статистики, мы не видим сокращения закупок", - заявил он, отметив, что на данный момент в открытом доступе есть данные по поставкам нефти в Индию за первое полугодие 2025 года. "Согласно данным, они (поставки из России – ред.) по-прежнему составляют не менее трети от мировых закупок Индии", - сказал дипломат. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках. Российские власти не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20250929/rossiya-862966615.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, мировая экономика
Нефть, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Мировая экономика
19:50 29.09.2025
 
Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии

Бабушкин: Россия не наблюдает сокращения закупок нефти из Индии

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – ПРАЙМ. Россия не наблюдает сокращения объемов закупок со стороны Индии, согласно опубликованной статистике, российская нефть составляет около трети всех индийских закупок нефти, заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.
"Исходя из опубликованной статистики, мы не видим сокращения закупок", - заявил он, отметив, что на данный момент в открытом доступе есть данные по поставкам нефти в Индию за первое полугодие 2025 года.
"Согласно данным, они (поставки из России – ред.) по-прежнему составляют не менее трети от мировых закупок Индии", - сказал дипломат.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.
Российские власти не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
TotalEnergies - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
TotalEnergies может перенаправить поставки с "Ямал СПГ" в другие страны
19:30
 
НефтьИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала