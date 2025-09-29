https://1prime.ru/20250929/rossiya-862967869.html

Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии

Россия не наблюдает сокращения объемов закупок нефти из Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен – ПРАЙМ. Россия не наблюдает сокращения объемов закупок со стороны Индии, согласно опубликованной статистике, российская нефть составляет около трети всех индийских закупок нефти, заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин. "Исходя из опубликованной статистики, мы не видим сокращения закупок", - заявил он, отметив, что на данный момент в открытом доступе есть данные по поставкам нефти в Индию за первое полугодие 2025 года. "Согласно данным, они (поставки из России – ред.) по-прежнему составляют не менее трети от мировых закупок Индии", - сказал дипломат. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках. Российские власти не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

Новости

