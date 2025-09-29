https://1prime.ru/20250929/samolet-862969526.html

Первый рейс "Аэрофлота" вылетел из Екатеринбурга в Нячанг

2025-09-29T20:24+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый рейс компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг вылетел сегодня вечером из столицы Урала с почти 100%-ной загрузкой, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг. Первый рейс сегодня вечером вылетел из столицы Урала с практически 100% коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, рейсы из Екатеринбурга на популярный вьетнамский курорт будут выполняться на самолетах Airbus A330 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, а обратно - по вторникам и субботам.

