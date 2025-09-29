Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый рейс "Аэрофлота" вылетел из Екатеринбурга в Нячанг - 29.09.2025, ПРАЙМ
Первый рейс "Аэрофлота" вылетел из Екатеринбурга в Нячанг
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый рейс компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг вылетел сегодня вечером из столицы Урала с почти 100%-ной загрузкой, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Нячанг. Первый рейс сегодня вечером вылетел из столицы Урала с практически 100% коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, рейсы из Екатеринбурга на популярный вьетнамский курорт будут выполняться на самолетах Airbus A330 дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, а обратно - по вторникам и субботам.
20:24 29.09.2025
 
Первый рейс "Аэрофлота" вылетел из Екатеринбурга в Нячанг

Первый рейс из Екатеринбурга в Нячанг вылетел с почти 100% коммерческой загрузкой

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Вьетнама. Архивное фото
