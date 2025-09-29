Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/sts-862942864.html
Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре
Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре - 29.09.2025, ПРАЙМ
Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре
Слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" продолжатся в октябре, сообщили РИА Новости в... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:25+0300
2025-09-29T12:25+0300
бизнес
россия
свердловская область
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75385/56/753855643_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_ec2185732319759039ddb1f94911fa82.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" продолжатся в октябре, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Следующее судебное заседание состоится 6 октября в 10.00", - сообщили в пресс-службе. Предварительное заседание состоялось 22 сентября в Ленинском районном суде, процесс по ходатайству прокуратуры был закрыт от прессы. Рассмотрение по существу началось 29 сентября. Иск Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ. В качестве ответчиков по делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 23 сентября в правоохранительных органах агентству сообщили о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен Алексей Бобров. Также была задержана гендиректор "Корпорации СТС" Татьяна Черных, исполняющий обязанности генерального директора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 29 сентября был задержан по подозрению в мошенничестве Чемезов, который незадолго до этого был отравлен в отставку с поста вице-губернатора. На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Сами фигуранты и их защита настаивают на невиновности.
https://1prime.ru/20250929/arest-862929077.html
свердловская область
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75385/56/753855643_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_e46dd04ede682f24e99dfff59cd15ac3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, свердловская область, рф, москва
Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, РФ, МОСКВА
12:25 29.09.2025
 
Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре

Слушания по иску Генпрокуратуры о конфискации «Корпорации СТС» пройдут 6 октября

Судный день
Судный день
Судный день. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" продолжатся в октябре, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Следующее судебное заседание состоится 6 октября в 10.00", - сообщили в пресс-службе.
Предварительное заседание состоялось 22 сентября в Ленинском районном суде, процесс по ходатайству прокуратуры был закрыт от прессы. Рассмотрение по существу началось 29 сентября.
Иск Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.
Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.
Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.
В качестве ответчиков по делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
23 сентября в правоохранительных органах агентству сообщили о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен Алексей Бобров. Также была задержана гендиректор "Корпорации СТС" Татьяна Черных, исполняющий обязанности генерального директора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 29 сентября был задержан по подозрению в мошенничестве Чемезов, который незадолго до этого был отравлен в отставку с поста вице-губернатора.
На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Сами фигуранты и их защита настаивают на невиновности.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Защита бенефициара "Корпорации СТС" Боброва обжаловала его арест
09:30
 
БизнесРОССИЯСвердловская областьРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала