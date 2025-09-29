https://1prime.ru/20250929/sts-862942864.html

Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре

Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре - 29.09.2025, ПРАЙМ

Слушания по иску о конфискации "Корпорации СТС" продолжатся в октябре

Слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" продолжатся в октябре, сообщили РИА Новости в... | 29.09.2025, ПРАЙМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - ПРАЙМ. Слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" продолжатся в октябре, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Следующее судебное заседание состоится 6 октября в 10.00", - сообщили в пресс-службе. Предварительное заседание состоялось 22 сентября в Ленинском районном суде, процесс по ходатайству прокуратуры был закрыт от прессы. Рассмотрение по существу началось 29 сентября. Иск Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ. В качестве ответчиков по делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 23 сентября в правоохранительных органах агентству сообщили о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен Алексей Бобров. Также была задержана гендиректор "Корпорации СТС" Татьяна Черных, исполняющий обязанности генерального директора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 29 сентября был задержан по подозрению в мошенничестве Чемезов, который незадолго до этого был отравлен в отставку с поста вице-губернатора. На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Сами фигуранты и их защита настаивают на невиновности.

