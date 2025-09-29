https://1prime.ru/20250929/sud--862927724.html

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС"

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС" - 29.09.2025, ПРАЙМ

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение иска о конфискации "Корпорации СТС"

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу иска Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T08:48+0300

2025-09-29T08:48+0300

2025-09-29T08:48+0300

финансы

россия

рф

свердловская область

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу иска Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Заседание началось в 8.20 мск. Ранее инстанция закрыла процесс из-за наличия в деле налоговой и банковских тайн. Иск был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, на данный момент уже наложены обеспечительные меры. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Среди ответчиков по гражданскому делу – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и теперь уже бывший вице-губернатор региона Олег Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Надзорное ведомство заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим Генпрокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ. В правоохранительных органах 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенное группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. В свою очередь, холдинг "Корпорация СТС" разместил на сайте заявление, из которого следует, что обоснованием для обвинения в мошенничестве Черных и Боброва стало неправомерное получение и расходование субсидий от свердловского региона в 2022-2023 годах. Субсидии носили целевой характер, подчеркнули там, и подлежали проверке и оценке министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, а все документальные доказательства целевого расходования выделенных средств представлены следствию. Ранее на встрече с екатеринбургскими журналистами Чемезов впервые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Позднее, 25 сентября указом губернатора региона Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. Объединенная пресс-служба судов региона 22 сентября также информировала РИА Новости, что экс-супругу Олега Чемезова Ирину, которая выступает в иске Генпрокуратуры РФ в качестве третьего лица, отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. Ее адвокат Михаил Яшин заявлял агентству, что это решение уже обжаловано, вину его подзащитная не признает. Он также утверждал, что "дело сфабриковано".

https://1prime.ru/20250927/sud--862886091.html

рф

свердловская область

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, свердловская область, екатеринбург