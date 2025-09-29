Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Экс-советник Трампа выступил с громким призывом об Украине
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обратился к действующему главе Белого дома через социальную сеть X с призывом учесть все мнения по украинскому кризису."Какими бы ни были ваши решения, мой главный совет — выслушайте все аргументы. Сам факт продажи оружия странам НАТО может нас радовать, но никогда не забывайте, что мы — это и есть НАТО. Если альянс поставляет это оружие Украине, разве мы не ведем прокси-войну против России? Разве мы теперь не участвуем в ней напрямую?" — написал он.Флинн также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны активнее искать пути мирного разрешения ситуации на Украине.Ранее сегодня специальный представитель президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Трамп разрешил Украине наносить удары с использованием дальнобойного оружия по российской территории.В конце прошлой недели The Wall Street Journal сообщала, ссылаясь на источники из Белого дома и Киева, что на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп выразил готовность рассмотреть снятие ограничений на использование американских дальнобойных вооружений для ударов по России, но не дал четких обязательств пересмотреть текущие ограничения. Зеленский же обратился с просьбой о поставках Tomahawk. Вопрос находится на рассмотрении американской администрации, которая оценивает и альтернативу — дополнительные ракеты ATACMS.Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, сказал, что окончательное решение остается за американским президентом.Россия считает, что поставки оружия Киеву усложняют процесс урегулирования и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная помощь ничего хорошего для Украины не несет и лишь затягивает конфликт, а транспортные средства с вооружениями становятся законной целью для российской армии.
17:15 29.09.2025
 
Экс-советник Трампа выступил с громким призывом об Украине

© AFP / Mandel Ngan Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP / Mandel Ngan 
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обратился к действующему главе Белого дома через социальную сеть X с призывом учесть все мнения по украинскому кризису.
"Какими бы ни были ваши решения, мой главный совет — выслушайте все аргументы. Сам факт продажи оружия странам НАТО может нас радовать, но никогда не забывайте, что мы — это и есть НАТО. Если альянс поставляет это оружие Украине, разве мы не ведем прокси-войну против России? Разве мы теперь не участвуем в ней напрямую?" — написал он.
Зеленский неловко ответил на вопрос о поддержке со стороны Трампа
Зеленский неловко ответил на вопрос о поддержке со стороны Трампа
13:25
Флинн также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны активнее искать пути мирного разрешения ситуации на Украине.
Ранее сегодня специальный представитель президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Трамп разрешил Украине наносить удары с использованием дальнобойного оружия по российской территории.
В конце прошлой недели The Wall Street Journal сообщала, ссылаясь на источники из Белого дома и Киева, что на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп выразил готовность рассмотреть снятие ограничений на использование американских дальнобойных вооружений для ударов по России, но не дал четких обязательств пересмотреть текущие ограничения. Зеленский же обратился с просьбой о поставках Tomahawk. Вопрос находится на рассмотрении американской администрации, которая оценивает и альтернативу — дополнительные ракеты ATACMS.
Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, сказал, что окончательное решение остается за американским президентом.
Россия считает, что поставки оружия Киеву усложняют процесс урегулирования и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная помощь ничего хорошего для Украины не несет и лишь затягивает конфликт, а транспортные средства с вооружениями становятся законной целью для российской армии.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Песков оценил заявления США о возможной поставке ракет "Томагавк" Киеву
12:49
 
