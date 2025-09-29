https://1prime.ru/20250929/tramp-862959747.html

Экс-советник Трампа выступил с громким призывом об Украине

Экс-советник Трампа выступил с громким призывом об Украине - 29.09.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа выступил с громким призывом об Украине

Экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обратился к действующему главе Белого дома через социальную сеть... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T17:15+0300

2025-09-29T17:15+0300

2025-09-29T17:15+0300

спецоперация на украине

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

нато

кит келлог

https://cdnn.1prime.ru/img/82743/38/827433829_0:162:3000:1850_1920x0_80_0_0_ae8d661fd807fbf0441b8fb70454d6f4.jpg

МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обратился к действующему главе Белого дома через социальную сеть X с призывом учесть все мнения по украинскому кризису."Какими бы ни были ваши решения, мой главный совет — выслушайте все аргументы. Сам факт продажи оружия странам НАТО может нас радовать, но никогда не забывайте, что мы — это и есть НАТО. Если альянс поставляет это оружие Украине, разве мы не ведем прокси-войну против России? Разве мы теперь не участвуем в ней напрямую?" — написал он.Флинн также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны активнее искать пути мирного разрешения ситуации на Украине.Ранее сегодня специальный представитель президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Трамп разрешил Украине наносить удары с использованием дальнобойного оружия по российской территории.В конце прошлой недели The Wall Street Journal сообщала, ссылаясь на источники из Белого дома и Киева, что на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп выразил готовность рассмотреть снятие ограничений на использование американских дальнобойных вооружений для ударов по России, но не дал четких обязательств пересмотреть текущие ограничения. Зеленский же обратился с просьбой о поставках Tomahawk. Вопрос находится на рассмотрении американской администрации, которая оценивает и альтернативу — дополнительные ракеты ATACMS.Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, сказал, что окончательное решение остается за американским президентом.Россия считает, что поставки оружия Киеву усложняют процесс урегулирования и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная помощь ничего хорошего для Украины не несет и лишь затягивает конфликт, а транспортные средства с вооружениями становятся законной целью для российской армии.

https://1prime.ru/20250929/zelenskiy--862947411.html

https://1prime.ru/20250929/peskov--862945009.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, кит келлог