12:16 29.09.2025
 
В "Циане" рассказали, сколько нужно на первоначальный взнос по ипотеке

«Циане»: на первоначальный взнос по ипотеке в России потребуется 14 зарплат

Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На первоначальный взнос по ипотеке в России при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупном городе в среднем потребуется 14 зарплат, год назад на это нужно было 15 зарплат, сообщили в "Циане".
Как подсчитали в компании, с учетом разницы в ценах и зарплатах для первоначального взноса на однокомнатную квартиру на вторичке в 40 крупнейших городах РФ понадобится от девяти до 35 среднегородских зарплат.
"Минимальная сумма первоначального взноса (20% от цены) по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке – 710 тысяч рублей. Именно столько нужно накопить жителям Ульяновска. Чуть больше нужно тем, кто живет в Новокузнецке (716 тысяч рублей) или Пензе (732 тысячи руб.). В половине городов из 40 крупнейших в РФ будет достаточно суммы менее 1 миллиона рублей. Максимальные показатели в Сочи и Москве – 2,5 и 2,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Как указывается в нем, если вести подсчет в среднемесячных заработках, то проще всего накопить на первоначальный взнос жителям Новокузнецка: им потребуется девять зарплат. Близкие показатели в Кемерове и Тольятти – десять зарплат.
Сложнее всего накопить на ипотечный взнос на вторичную однушку в Сочи и Севастополе, там для этого нужно отложить 35 и 31 зарплату соответственно, добавляется в сообщении.
Минфин обсуждает сохранение возмещения за семейную ипотеку
12:01
 
