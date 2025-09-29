https://1prime.ru/20250929/tsiane-862942462.html

В "Циане" рассказали, сколько нужно на первоначальный взнос по ипотеке

В "Циане" рассказали, сколько нужно на первоначальный взнос по ипотеке - 29.09.2025, ПРАЙМ

В "Циане" рассказали, сколько нужно на первоначальный взнос по ипотеке

На первоначальный взнос по ипотеке в России при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупном городе в среднем потребуется 14 зарплат, год назад... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T12:16+0300

2025-09-29T12:16+0300

2025-09-29T12:16+0300

экономика

бизнес

недвижимость

рф

новокузнецк

сочи

циан

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75404/41/754044118_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5ecf3877a20330d5858e07faa898e242.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. На первоначальный взнос по ипотеке в России при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупном городе в среднем потребуется 14 зарплат, год назад на это нужно было 15 зарплат, сообщили в "Циане". Как подсчитали в компании, с учетом разницы в ценах и зарплатах для первоначального взноса на однокомнатную квартиру на вторичке в 40 крупнейших городах РФ понадобится от девяти до 35 среднегородских зарплат. "Минимальная сумма первоначального взноса (20% от цены) по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке – 710 тысяч рублей. Именно столько нужно накопить жителям Ульяновска. Чуть больше нужно тем, кто живет в Новокузнецке (716 тысяч рублей) или Пензе (732 тысячи руб.). В половине городов из 40 крупнейших в РФ будет достаточно суммы менее 1 миллиона рублей. Максимальные показатели в Сочи и Москве – 2,5 и 2,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Как указывается в нем, если вести подсчет в среднемесячных заработках, то проще всего накопить на первоначальный взнос жителям Новокузнецка: им потребуется девять зарплат. Близкие показатели в Кемерове и Тольятти – десять зарплат. Сложнее всего накопить на ипотечный взнос на вторичную однушку в Сочи и Севастополе, там для этого нужно отложить 35 и 31 зарплату соответственно, добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250929/minfin--862940808.html

рф

новокузнецк

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, рф, новокузнецк, сочи, циан