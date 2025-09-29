Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250929/zhest-862965394.html
Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО
Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО - 29.09.2025, ПРАЙМ
Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО
Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша в интервью RT рассказал об удаче, которая сопровождала его и напарника во время операции в лесу у... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T19:10+0300
2025-09-29T19:10+0300
спецоперация на украине
донбасс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша в интервью RT рассказал об удаче, которая сопровождала его и напарника во время операции в лесу у Часового Яра."Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военный.Он также поведал, что после того, как российские подразделения вошли в лес, украинские войска еще четыре дня не знали об этом.Подразделения "Южной" группировки освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике 31 июля. Часов Яр и находящиеся рядом населенные пункты имеют стратегическое значение из-за их расположения. Город находится в непосредственной близости к Артемовску, разделенный только каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого города дало российским силам возможность развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
https://1prime.ru/20250926/vsu-862856572.html
https://1prime.ru/20250926/vsu--862828475.html
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
донбасс, россия
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, РОССИЯ
19:10 29.09.2025
 
Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО

RT: приветственный жест спас жизнь двум российским бойцам в Часовом Яре

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша в интервью RT рассказал об удаче, которая сопровождала его и напарника во время операции в лесу у Часового Яра.
"Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военный.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
26 сентября, 22:14
Он также поведал, что после того, как российские подразделения вошли в лес, украинские войска еще четыре дня не знали об этом.
Подразделения "Южной" группировки освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике 31 июля. Часов Яр и находящиеся рядом населенные пункты имеют стратегическое значение из-за их расположения. Город находится в непосредственной близости к Артемовску, разделенный только каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого города дало российским силам возможность развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Сырский рассказал о создании нового рода войск ВСУ
26 сентября, 14:54
 
Спецоперация на УкраинеДОНБАССРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала