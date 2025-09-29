https://1prime.ru/20250929/zhest-862965394.html

Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО

Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО - 29.09.2025, ПРАЙМ

Один жест спас жизнь двум российским бойцам в зоне СВО

2025-09-29

2025-09-29T19:10+0300

2025-09-29T19:10+0300

МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша в интервью RT рассказал об удаче, которая сопровождала его и напарника во время операции в лесу у Часового Яра."Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военный.Он также поведал, что после того, как российские подразделения вошли в лес, украинские войска еще четыре дня не знали об этом.Подразделения "Южной" группировки освободили город Часов Яр в Донецкой Народной Республике 31 июля. Часов Яр и находящиеся рядом населенные пункты имеют стратегическое значение из-за их расположения. Город находится в непосредственной близости к Артемовску, разделенный только каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого города дало российским силам возможность развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

донбасс

2025

