Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета - 30.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе. 30.09.2025
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе. В понедельник глава российского правительства прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Программа второго дня рабочего визита главы правительства в Минск началась с заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе. Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии. Перед началом заседания его участники - помимо Мишустина это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев - сделали в холле библиотеки общее фото. Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян. В Минске проходит 44-е заседание межправительственного совета. Предыдущее заседание состоялось 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии. -0-
