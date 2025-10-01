https://1prime.ru/20251001/vyplaty-863003281.html

"Вернут налоги". Кому и сколько заплатит государство в 2026-м

"Вернут налоги". Кому и сколько заплатит государство в 2026-м

"Вернут налоги". Кому и сколько заплатит государство в 2026-м

В Минтруда сообщили о повышении с 1 февраля социальных выплат с учетом фактической инфляции. Кого это затронет, насколько увеличатся пенсии и пособия, какие...

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В Минтруда сообщили о повышении с 1 февраля социальных выплат с учетом фактической инфляции. Кого это затронет, насколько увеличатся пенсии и пособия, какие меры примут впервые — в материале Прайм.Пенсии страховые и социальныеГодовую инфляцию ожидают на уровне 6,8%. В целом на соцподдержку направят более 18,7 триллиона рублей, уточнили в ведомстве.Деньги распределят через Социальный фонд. В частности, предполагается разовая индексация страховых пенсий — с 1 января. Выше инфляции — на 7,6%."В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на две тысячи и составит 27,1 тысячи рублей", —пояснили в министерстве.Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%. Они по-прежнему меньше страховых. Однако государство при необходимости компенсирует разницу до прожиточного минимума в регионе."Правом на получение социальной пенсии обладают инвалиды, дети без родителей, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины). Кроме того, ее получают мужчины и женщины после 70 и 65 лет, если у них нет права на страховую пенсию, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достигшие указанного возраста", - напомнил адвокат Азамат Берзегов.На все это выделили 13 триллионов рублей.Оторваться от минимумаКроме того, ожидается, что с 1 января на 20,7% вырастет МРОТ — до 27 с лишним тысяч. Следом поднимутся привязанные к нему пособия и выплаты. В основном речь о повышении нижней границы. Так, увеличатся минимальные пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которое полагается, если женщина не трудоустроена официально."Повысятся и выплаты по больничному листу. При этом на детей до семи лет включительно — 100% вне зависимости от продолжительности трудового стажа родителя", —отмечает Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Выплаты на детей: до двух миллионовОсобое внимание уделили семьям с детьми. Материнский капитал с 1 февраля — 737,2 тысячи рублей на первого ребенка. Если сертификат на первенца семья не получала, на второго ребенка — 974,1 тысячи рублей.Маткапитал ежегодно индексируется на уровень инфляции. Если семья уже распорядилась частью средств, увеличат остаток.Пособие по беременности и родам зависит от зарплаты по месту трудоустройства. Максимум после индексации — 955,8 тысячи.Разовая выплата при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей. До 83 тысяч в месяц — пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих.Еще 1,76 триллиона потратят на единое пособие семьям с детьми. С 1 июня текущего года с этим стало проще: подработки учащихся не учитываются в совокупном доходе семьи, а учет алиментов уточнили.Таким образом, общая сумма поддержки при рождении ребенка доходит до двух миллионов рублей.Вернут налогиИз нового — "налоговый кешбэк" для официально трудоустроенных родителей двух и более детей, если доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. При этом детям должно быть не более 18 лет (если учатся очно — до 23).Государство вернет разницу между уплаченным в 2025-м налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% и по ставке 6% с той же налоговой базы."Это через Социальный фонд. Нужно подать соответствующие документы через сайт "Госуслуги" или лично в МФЦ / локальное отделение СФР. Понадобятся справки о доходах родителей, об отсутствии долгов по алиментам, сведения о детях", — поясняет профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.На "налоговый кешбэк" заложили 19 миллиардов.Прочие пособия также проиндексируют с 1 февраля на уровень инфляции. Это коснется, в частности, выплат по инвалидности и временной нетрудоспособности. Максимальная сумма по больничному превысит 207 тысяч рублей в месяц. Это обойдется бюджету в 1,4 триллиона.Выплаты ветеранам, Героям России, Героям Труда, матерям-героиням и прочие меры поддержки федеральных льготников тоже увеличат на 6,8% с 1 февраля.Адресная поддержкаСоциальная политика сохранит адресный характер, указывают эксперты. В приоритете пенсионеры и многодетные семьи."В этом году наибольшее повышение в относительном выражении у социальных пенсий — на 14,75% с апреля. В абсолютных показателях значительный рост у материнского капитала — на десятки тысяч", — напоминает руководитель юридического отдела независимого профсоюза "Новый труд" (НПНТ) Сергей Довгаль.Впервые за долгое время проиндексировали выплаты работающим пенсионерам.Нельзя не отметить и упрощение получения поддержки, добавляет эксперт. Государство последовательно работает не только над повышением пособий, но и над минимизацией бюрократических процедур, делая помощь более доступной.

