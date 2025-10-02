Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях - 02.10.2025
В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях
В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях - 02.10.2025, ПРАЙМ
В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях
Важность интеграции в региональных торговых организациях обсудили в ООН на примере ЕАЭС в рамках мероприятий, приуроченным к 10-летию союза, передает... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T23:47+0300
2025-10-02T23:47+0300
мировая экономика
россия
женева
армения
киргизия
еаэс
оон
юнктад
женева
армения
киргизия
мировая экономика, россия, женева, армения, киргизия, еаэс, оон, юнктад
Мировая экономика, РОССИЯ, ЖЕНЕВА, АРМЕНИЯ, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, ООН, ЮНКТАД
23:47 02.10.2025
 
В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях

В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях на примере ЕАЭС

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Флаг ООН. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ЖЕНЕВА, 2 окт - ПРАЙМ. Важность интеграции в региональных торговых организациях обсудили в ООН на примере ЕАЭС в рамках мероприятий, приуроченным к 10-летию союза, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие постоянные представители при ООН в Женеве от России, Армении, Киргизии, Белоруссии, поверенный в делах постпредства Казахстана, а также представители различных организаций ООН: ЮНКТАД, МОТ, ВТО, ВОИС и других.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции
30 сентября, 09:45
"Региональные организации представляют интересы групп стран, объединенных общими подходами и интересами, и на этой базе создается новая система эффективного международного сотрудничества. Без кооперации с региональными организациями вся мировая система многостороннего сотрудничества не может далее развиваться. В мире сотни региональных объединений, и сотрудничество с ними - это путь к формированию эффективной, взвешенной, глобальной экономической системы" , - сказала генеральный директор штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев указал на экономические выгоды 10 лет сотрудничества в рамках организации. Так, совместный ВВП стран вырос на 18%, или 2,6 триллиона долларов, уровень промышленного производства вырос на 30%, а машинного производства ‐ на 50%. Рост в секторе сельского хозяйства составил 25%: страны ЕАЭС являются третьими мировым производителем пшеницы и картофеля, и четвертым - мяса и молока, отметил он.
Директор Департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Нан Ли Коллинс, в свою очередь, подчеркнула роль таких экономических сообществ, как ЕАЭС, в привлечении прямых иностранных инвестиций.
"Общий рынок позволяет сократить издержки, создать новые надежные партнерства, усилить привлечение прямых иностранных инвестиций. Экономическая интеграция и инвестиции укрепляют сотрудничество между странами, расширяют рынки и снимают торговые барьеры", - отметила она.
Заместитель Генерального директора ВТО Чжан Сянчэнь подчеркнул, что "региональная интеграция позволяет разнообразить торговые пути, способствует экономическому росту, включая инновации, и дает больше гарантий для бизнеса".
Начальник отдела трудовой мобильности Международной организации по миграции Элизабет Уорн сообщила, что в рамках трудового рынка ЕАЭС ежегодно перемещаются более 1 миллиона работников.
"Это создает существенные выгоды в обмене навыками и сильной социальной защиты. Эти практики - это мощный двигатель долгосрочного устойчивого развития, позитивный вклад в рост и стабильность региона ЕАЭС", - подчеркнула она.
В рамках дней ЕАЭС в здании Дворца наций в Женеве также открылась фотовыставка, на которой представлены знаковые природные и архитектурные места пяти стран-членов Союза.
Владимир Путин
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
Вчера, 20:21
 
Мировая экономикаРОССИЯЖЕНЕВААРМЕНИЯКИРГИЗИЯЕАЭСООНЮНКТАД
 
 
