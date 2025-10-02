https://1prime.ru/20251002/oon-863098653.html

В ООН обсудили важность интеграции в региональных торговых организациях

ЖЕНЕВА, 2 окт - ПРАЙМ. Важность интеграции в региональных торговых организациях обсудили в ООН на примере ЕАЭС в рамках мероприятий, приуроченным к 10-летию союза, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие постоянные представители при ООН в Женеве от России, Армении, Киргизии, Белоруссии, поверенный в делах постпредства Казахстана, а также представители различных организаций ООН: ЮНКТАД, МОТ, ВТО, ВОИС и других. "Региональные организации представляют интересы групп стран, объединенных общими подходами и интересами, и на этой базе создается новая система эффективного международного сотрудничества. Без кооперации с региональными организациями вся мировая система многостороннего сотрудничества не может далее развиваться. В мире сотни региональных объединений, и сотрудничество с ними - это путь к формированию эффективной, взвешенной, глобальной экономической системы" , - сказала генеральный директор штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев указал на экономические выгоды 10 лет сотрудничества в рамках организации. Так, совместный ВВП стран вырос на 18%, или 2,6 триллиона долларов, уровень промышленного производства вырос на 30%, а машинного производства ‐ на 50%. Рост в секторе сельского хозяйства составил 25%: страны ЕАЭС являются третьими мировым производителем пшеницы и картофеля, и четвертым - мяса и молока, отметил он. Директор Департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Нан Ли Коллинс, в свою очередь, подчеркнула роль таких экономических сообществ, как ЕАЭС, в привлечении прямых иностранных инвестиций. "Общий рынок позволяет сократить издержки, создать новые надежные партнерства, усилить привлечение прямых иностранных инвестиций. Экономическая интеграция и инвестиции укрепляют сотрудничество между странами, расширяют рынки и снимают торговые барьеры", - отметила она. Заместитель Генерального директора ВТО Чжан Сянчэнь подчеркнул, что "региональная интеграция позволяет разнообразить торговые пути, способствует экономическому росту, включая инновации, и дает больше гарантий для бизнеса". Начальник отдела трудовой мобильности Международной организации по миграции Элизабет Уорн сообщила, что в рамках трудового рынка ЕАЭС ежегодно перемещаются более 1 миллиона работников. "Это создает существенные выгоды в обмене навыками и сильной социальной защиты. Эти практики - это мощный двигатель долгосрочного устойчивого развития, позитивный вклад в рост и стабильность региона ЕАЭС", - подчеркнула она. В рамках дней ЕАЭС в здании Дворца наций в Женеве также открылась фотовыставка, на которой представлены знаковые природные и архитектурные места пяти стран-членов Союза.

