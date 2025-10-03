https://1prime.ru/20251003/isk--863116115.html

Суд рассмотрит иск на почти миллиард рублей к фирмам, ремонтирующим дороги

МУРМАНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Мурманской области принял к производству исковое заявление Минфина России, который просит взыскать 999 миллионов рублей по договорам поставки дорожной техники, а также наложил арест на имущество ответчиков, следует из картотеки арбитражных дел. В защиту интересов РФ в лице Минфина в суд обратилась прокуратура Мурманской области. "Прокуратура Мурманской области обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к ООО "Аквариум", "Азия Транс Трэвл", Шанкояну Оганесу Саркисовичу, Татевосяну Генри Ашотовичу, Яцишину Владимиру Дмитриевичу о признании недействительными (ничтожными) сделками... заключенными между ООО "Аквариум" и ООО "Азия Транс Трэвэл", применении последствий недействительности (ничтожной) сделки в виде взыскания в доход бюджета РФ в солидарном порядке… денежных средств в размере в размере 999 миллионов рублей", - говорится в карточке дела. Кроме того, суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, включая принадлежащие им доли в уставном капитале юридических лиц и акциях. Также ответчикам запрещено реорганизовывать или ликвидировать юридические лица, проводить любые сделки по отчуждению имущества, принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков. Предварительное судебное заседание назначено на 19 ноября. В пресс-службе Арбитражного суда Мурманской области РИА Новости сообщили, что речь идет о договорах поставки дорожной техники от 2023 года с дополнительными соглашениями к нему, который заключали компании "Аквариум" и "Азия Транс Трэвл". По данным из открытых источников, ООО "Аквариум" учреждено в 2004 году, является одним из крупнейших подрядчиков по ремонту дорог в Мурманске. "Азия Транс Трэвл" зарегистрирована в Киргизии.

Новости

