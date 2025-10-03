Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит иск на почти миллиард рублей к фирмам, ремонтирующим дороги - 03.10.2025
Суд рассмотрит иск на почти миллиард рублей к фирмам, ремонтирующим дороги
Суд рассмотрит иск на почти миллиард рублей к фирмам, ремонтирующим дороги - 03.10.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск на почти миллиард рублей к фирмам, ремонтирующим дороги
Арбитражный суд Мурманской области принял к производству исковое заявление Минфина России, который просит взыскать 999 миллионов рублей по договорам поставки... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T15:36+0300
2025-10-03T15:36+0300
мурманск
киргизия
россия
финансы
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МУРМАНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Мурманской области принял к производству исковое заявление Минфина России, который просит взыскать 999 миллионов рублей по договорам поставки дорожной техники, а также наложил арест на имущество ответчиков, следует из картотеки арбитражных дел. В защиту интересов РФ в лице Минфина в суд обратилась прокуратура Мурманской области. "Прокуратура Мурманской области обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к ООО "Аквариум", "Азия Транс Трэвл", Шанкояну Оганесу Саркисовичу, Татевосяну Генри Ашотовичу, Яцишину Владимиру Дмитриевичу о признании недействительными (ничтожными) сделками... заключенными между ООО "Аквариум" и ООО "Азия Транс Трэвэл", применении последствий недействительности (ничтожной) сделки в виде взыскания в доход бюджета РФ в солидарном порядке… денежных средств в размере в размере 999 миллионов рублей", - говорится в карточке дела. Кроме того, суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, включая принадлежащие им доли в уставном капитале юридических лиц и акциях. Также ответчикам запрещено реорганизовывать или ликвидировать юридические лица, проводить любые сделки по отчуждению имущества, принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков. Предварительное судебное заседание назначено на 19 ноября. В пресс-службе Арбитражного суда Мурманской области РИА Новости сообщили, что речь идет о договорах поставки дорожной техники от 2023 года с дополнительными соглашениями к нему, который заключали компании "Аквариум" и "Азия Транс Трэвл". По данным из открытых источников, ООО "Аквариум" учреждено в 2004 году, является одним из крупнейших подрядчиков по ремонту дорог в Мурманске. "Азия Транс Трэвл" зарегистрирована в Киргизии.
мурманск
киргизия
рф
мурманск, киргизия, россия, финансы, рф, минфин
МУРМАНСК, КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, Финансы, РФ, Минфин
15:36 03.10.2025
 
Суд рассмотрит иск на почти миллиард рублей к фирмам, ремонтирующим дороги

Суд в Мурманске рассмотрит иск на 999 млн руб к 2 компаниям, ремонтирующим дороги

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МУРМАНСК, 3 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Мурманской области принял к производству исковое заявление Минфина России, который просит взыскать 999 миллионов рублей по договорам поставки дорожной техники, а также наложил арест на имущество ответчиков, следует из картотеки арбитражных дел.
В защиту интересов РФ в лице Минфина в суд обратилась прокуратура Мурманской области.
"Прокуратура Мурманской области обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к ООО "Аквариум", "Азия Транс Трэвл", Шанкояну Оганесу Саркисовичу, Татевосяну Генри Ашотовичу, Яцишину Владимиру Дмитриевичу о признании недействительными (ничтожными) сделками... заключенными между ООО "Аквариум" и ООО "Азия Транс Трэвэл", применении последствий недействительности (ничтожной) сделки в виде взыскания в доход бюджета РФ в солидарном порядке… денежных средств в размере в размере 999 миллионов рублей", - говорится в карточке дела.
Кроме того, суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, включая принадлежащие им доли в уставном капитале юридических лиц и акциях. Также ответчикам запрещено реорганизовывать или ликвидировать юридические лица, проводить любые сделки по отчуждению имущества, принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков.
Предварительное судебное заседание назначено на 19 ноября.
В пресс-службе Арбитражного суда Мурманской области РИА Новости сообщили, что речь идет о договорах поставки дорожной техники от 2023 года с дополнительными соглашениями к нему, который заключали компании "Аквариум" и "Азия Транс Трэвл".
По данным из открытых источников, ООО "Аквариум" учреждено в 2004 году, является одним из крупнейших подрядчиков по ремонту дорог в Мурманске. "Азия Транс Трэвл" зарегистрирована в Киргизии.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках
30 сентября, 13:55
 
